Gevreesde Russische hooligan mag niet binnen op openingsmatch WK LPB

13 juni 2018

20u05

Bron: afp 5 WK voetbal De beruchte Russische hooligan Alexandre Chpryguine - betrokken bij de zware rellen in Marseille op het EK van 2016, waarna hij Frankrijk werd uitgezet - zal niet aanwezig zijn tijdens de openingswedstrijd van het WK 2018.

Chpryguine kondigde vandaag op zijn Twitteraccount aan dat de FIFA hem had geweigerd een supporterspaspoort te bezorgen. Dat paspoort is verplicht om WK-matchen bij te wonen. Chpryguine, de stichter van de Russische supportersfederatie, postte op Twitter een mail van de FIFA, waarin stond dat zijn Fan ID geweigerd werd. Dat document met persoonlijke gegevens moet - naast het ticket - aan de ingang van het stadion getoond worden. De Fan ID dient om supporters die in het verleden gewelddadig gedrag vertoonden, weg te houden van het WK. Een jaar geleden werd Chpryguine ook al de toegang geweigerd tot de eerste wedstrijd van de Confederations Cup.

Chpryguine, een notoir hooligan, kwam tijdens het EK 2016 in het nieuws nadat hij samen met andere Russische supporters in Marseille slaags geraakte met Engelse fans. Hij werd hierop het land uitgezet, om enkele dagen later terug te keren naar Frankrijk en de lokale autoriteiten uit te dagen met foto's van zichzelf rond het stadion. De politie zette de amokmaker echter zonder pardon opnieuw op het vliegtuig richting Rusland.