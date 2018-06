Gent-verdediger Bronn straks tegenover de Duivels: "Ik wil Hazard zien vloeken als hij mij tegenkomt" Mathieu Goedefroy in Rusland

21 juni 2018

08u29 2 WK voetbal Tegen Engeland was hij solide, zaterdag wil hij outstanding zijn. Dylan Bronn (23) is achterin uitgegroeid tot een onmisbare pion bij Tunesië. Een vurig gesprek met de rots op rechts. "Ik wil de Rode Duivels bang maken."

"Je veux le faire chier au maximum." Dylan Bronn slaat nog eens op tafel om het te benadrukken. "Il ne passera pas." Het gaat over de match van zaterdag, het gaat over Eden Hazard. De man die dartelt over het heilige gras, maar niet als het van de Tunesische rechtsachter afhangt - straks zijn rechtstreekse tegenstander. Zouden we durven provoceren?

Volgens mij ben je toch een klein beetje bang van Eden.

"Jamais! Van mijn leven niet. Hazard is ook maar een mens met twee benen, hoor. Ik kijk er naar uit om het hem moeilijk te maken, hem te doen afzien. Je veux le faire chier au maximum. Ik wil hem horen vloeken omdat hij het zwaar heeft, elke keer hij mij tegenkomt op het veld."

