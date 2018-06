Genkse keeperstrainers over jubilaris Courtois, hun meesterwerk: "Álles willen, dat typeert hem" Kjell Doms

22 juni 2018

10u44

Bron: Eigen berichtgeving 0 WK voetbal Al 27 jaar kneden en boetseren ze de doelmannen van Racing Genk. Guy Martens en Gilbert Roex (beiden 59) ontleden de kwaliteiten van hun meesterwerk, Thibaut Courtois (26). Hij speelt zaterdag tegen Tunesië zijn 60ste interland voor de Rode Duivels.

Meevoetballend : "Lukt alleen door keepers eerst in het veld te zetten"

Martens: "Thibaut is het schoolvoorbeeld van een proactieve doelman. Een keeper die het lef heeft om hoog te staan en ook durft mee te voetballen."

Roex: "Ik zag Thibaut voor het eerst bij de U9 in 2000. Op die leeftijd rekruteren wij nog geen doelmannen, maar we kijken wel wie er aanleg voor heeft. Bij Thibaut was het meteen duidelijk dat hij aanleg had. Een prima oog-handcoördinatie ook, omdat hij volleybalde. Die eerste twee seizoenen stond hij de ene wedstrijd in de goal en de andere op linksback. Wij vinden het belangrijk dat onze doelmannen ook echt meevoetballen en dat kan alleen door ze in het veld te zetten. (lacht) Een topper op linksback was hij niet."

