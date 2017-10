Gelekt: de officiële bal van het WK in Rusland (en ook die gaat retro) Hans Op de Beeck

19u14 5 rv De Adidas Telstar 18

Nadat we eerder deze week al een voorsmaakje kregen van de (mogelijke?) shirts waarin de Rode Duivels straks op het WK in Rusland zullen te zien zijn, zou nu ook de officiële WK-bal gelekt zijn. Het gaat om de Adidas Telstar 18 en net als de Belgische shirts doet de bal erg retro aan. Zoals steeds moet de bal een ode zijn aan voorbije wereldkampioenschappen, in dit geval het WK 1974 in West-Duitsland. Ook toen was het een Adidas Telstar, de durlast.

adidas De WK-bal van 1974.

De Telstar 18 heeft met de louter zwart-witte kleuren alle karakteristieken van een retrobal, zij het dat de opvallende zwarte vlakken een wat apart patroon vormen. Met zo'n bal werd onlangs ook het WK U20 in Zuid-Korea afgewerkt. Een toernooi gewonnen door Engeland. Onwaarschijnlijk dat Engeland straks ook bij de grote jongens wint, in tegenstelling tot Duitsland - winnaar van zijn eigen WK in 1974 in de finale tegen Nederland.

rv Worden dit de shirts van de Rode Duivels in Rusland?