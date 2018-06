Geheelonthouding bij de Panamezen tijdens WK: "Seks in hetzelfde rijtje als drugs en alcohol" Mathieu Goedefroy in Rusland

12 juni 2018

08u34

Bron: Eigen berichtgeving 0 WK voetbal Hun bondscoach is onverbiddelijk. Terwijl de Rode Duivels in Rusland bezoek zullen krijgen van vrouwlief, ondergaan de Panamezen een wekenlang seksverbod. "We plaatsen geslachtsgemeenschap in hetzelfde rijtje als drugs en alcohol." Auwch.

Bondscoach Roberto Martínez is een man van principes, maar geen onmens. Dat er bij de Rode Duivels niet gerookt of gedronken mag worden, daar kan Radja Nainggolan ongetwijfeld van meespreken, maar aan het liefdesspel raakt zelfs een asceet als Roberto niet. Op 23 juni - na de tweede groepsmatch tegen Tunesië - krijgen de Rode Duivels in Moskou dan ook het hartelijke bezoek van hun levensgezellinnen. Een gunstmaatregel die op applaus onthaald werd. Toch is in Rusland niet elke bondscoach de fysieke liefde even genegen.

Je hebt 17% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN