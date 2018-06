Geheelonthouding bij de Panamezen tijdens WK: "Seks in hetzelfde rijtje als drugs en alcohol" Mathieu Goedefroy in Rusland

12 juni 2018

08u34

Bron: Eigen berichtgeving 0 WK voetbal Hun bondscoach is onverbiddelijk. Terwijl de Rode Duivels in Rusland bezoek zullen krijgen van vrouwlief, ondergaan de Panamezen een wekenlang seksverbod. "We plaatsen geslachtsgemeenschap in hetzelfde rijtje als drugs en alcohol." Auwch.

Bondscoach Roberto Martínez is een man van principes, maar geen onmens. Dat er bij de Rode Duivels niet gerookt of gedronken mag worden, daar kan Radja Nainggolan ongetwijfeld van meespreken, maar aan het liefdesspel raakt zelfs een asceet als Roberto niet. Op 23 juni - na de tweede groepsmatch tegen Tunesië - krijgen de Rode Duivels in Moskou dan ook het hartelijke bezoek van hun levensgezellinnen. Een gunstmaatregel die op applaus onthaald werd. Toch is in Rusland niet elke bondscoach de fysieke liefde even genegen.

Zo is één van de regels in het basiskamp van Panama - een afgelegen complex in de bossen rond provinciestadje Saransk - even duidelijk als streng: "no relaciones sexuales". En dat verbod geldt al sinds vorige week zondag. Het was verdediger Harold Cummings die deze week de kat de bel aanbond. "Zoals bij elke ploeg die deelneemt aan het WK zijn er ook bij ons een aantal regels opgesteld", aldus de speler van MLS-club San José Earthquakes op een persbabbel. "Het zijn de offers die we brengen als sportmannen. Eén van die offers is dat we geen seks mogen hebben. Wie zijn wij om als spelers te twijfelen aan de beslissingen van onze bondscoach? We hebben veel respect voor hem. Als hij denkt dat wij door geheelonthouding beter gaan presteren, dan kunnen we er als ploeg alleen maar beter van worden."

Van oude stempel

Enig opzoekwerk leert dat de seksuele richtlijnen tussen de WK-deelnemers onderling behoorlijk durft verschillen. Zo kregen de Fransen ooit te horen dat het hen toegestaan was de lakens te delen, "zolang het geen volledige nacht duurt en hun slaappatroon er niet onder lijdt". Nigeriaans bondscoach Gernot Rohr nam vorige week dan weer de vreemde beslissing om zijn jongens seksuele betrekkingen met 'Russische dames' te verbieden. "We zullen dat niet toestaan", aldus de Duitser. "Enkel onze aanvoerder (John Obi Mikel, red.) krijgt een uitzondering, omdat hij getrouwd is met een Russische."

Een krasse uitspraak was ook die van Miguel Herrera, de Mexicaanse bondscoach die in 2014 vlak voor het WK in Brazilië stelde dat "een speler die geen maand zonder seks kan, de titel van profvoetballer niet waardig is". Op datzelfde toernooi kondigde Braziliaans bondscoach Scolari met een uitgestreken gezicht aan dat seks mocht, zolang het er niet te acrobatisch aan toeging...

Allemaal leutig natuurlijk, maar intussen ontberen onze Panamese rivalen wel wekenlang vrouwelijke affectie. Volgens de kritische krant 'Panama America' is het verbod vooral een bewijs dat bondscoach Hernan Gomez er eentje van de oude stempel is. Toch zien fysieke therapeuten Julio Caesar Toral en Cécilio Woodruff, die in Rusland beiden deel uitmaken van de trainersstaf, geen graten in de strenge beslissing van hun baas. "Het klopt wel dat het meestal oudere trainers zijn die seksuele relaties volledig bannen", bleef Toral diplomatisch tegenover het dagblad. "Maar de bondscoach heeft zijn principes en het is normaal dat hij die ook oplegt aan zijn spelers. Als coach heeft hij dat recht. Wij hebben er als fysiologen geen bezwaar tegen."

Torals collega Woodruff bekijkt het intussen liever wetenschappelijk. "Seksuele betrekkingen zorgen ervoor dat de spelers minder goed gaan presteren op training, omdat hun spieren evolueren naar een meer ontspannen toestand", aldus de fysio, die zelf een carrière als afstandsloper achter de rug heeft. "De regels van de bondscoach zijn niet helemaal onredelijk. Alleen is het belangrijk dat de spelers op hun beurt eerlijk zijn over hun activiteiten. We kunnen hen niet tot in de slaapkamer controleren."

Nadelen nooit bewezen

Nochtans is de negatieve invloed van seks op sportprestaties nooit bewezen. Zo publiceerde het vakblad 'Clinical Journal of Sport Medicine' in 2012 nog een onderzoek waaruit bleek dat vrijen geen enkele negatieve impact heeft op de resultaten van een atleet. Het zal de Panamese instanties worst wezen. "Ook al heeft seks op psychologisch vlak zeker ook zijn voordelen, ze wegen niet op tegen de potentiële nadelen", weerlegt Woodruff.

"Je moet het ook in een breder plaatje durven bekijken. Een sporter die de liefde bedrijft binnen een stabiele relatie met zijn echtgenote vormt natuurlijk geen probleem, maar gevaarlijker wordt het wanneer vreemde dames hun intrede zouden maken. Dan dreigt seks al snel te leiden tot uitspattingen waar niemand beter van wordt. Niet elke speler is daar vatbaar voor, maar we willen de getrouwde spelers niet bevoordelen tegenover de jongens zonder vaste relatie. Daarom plaatsen we seks in hetzelfde rijtje als drugs en alcohol. Met een totaalverbod is iedereen tenminste gelijk voor de wet."

En dus kijken de Panamezen nu al ongetwijfeld uit naar hun thuiskomst.