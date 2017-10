Geen WK voetbal voor Amerika: een dure grap voor Fox 07u33

Bron: Belga 0 AP Dortmund-aanvaller Pulisic moet getroost worden. WK voetbal De onverwachte uitschakeling van de Verenigde Staten voor het wereldkampioenschap voetbal, kan op een dure grap uitdraaien voor 21st Century Fox.

Het Amerikaanse mediaconcern van Rupert Murdoch tastte diep in de buidel en telde maar liefst 200 miljoen dollar neer voor de televisierechten in de VS. Maar nu de Stars and Stripes niet zullen wapperen op het toernooi, zullen Amerikaanse kijkers en vooral adverteerders, die de voornaamste inkomensbron zijn, naar verwachting minder happig zijn.



Na de onverwachte nederlaag van de Verenigde Staten tegen Trinidad en Tobago met 2-1 konden de Amerikanen dinsdag een kruis maken over hun WK. Ze zullen volgend jaar in Rusland voor het eerst sinds 1986 niet aantreden op het toernooi. Na het laatste fluitsignaal ging het aandeel van 21st Century Fox dan ook met schier 3 procent naar beneden.



In een reactie blijft Fox Sports zelf positief. "De kwalificatieresultaten veranderen niets aan de passie van Fox Sports voor het grootste sportevenement ter wereld", luidt het. "Hoewel de VS werden uitgeschakeld, bemachtigden de grootste sterren ter wereld van Lionel Messi tot Cristiano Ronaldo diezelfde dag hun ticket naar Rusland en zullen ze strijden tegen teams zoals Mexico en Engeland, die een massale aanhang hebben in Amerika."

