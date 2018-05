Geen Hart, Smalling of Wilshere: Engeland laat enkele ervaren krachten thuis en kiest vol voor de jeugd Redactie

16 mei 2018

15u35

Bron: Belga 0 WK voetbal Engels bondscoach Gareth Southgate heeft zijn 23-koppige selectie voor het WK voetbal van volgende maand (14 juni-15 juli) in Rusland bekendgemaakt. Southgate liet enkele gevestigde waarden als doelman Joe Hart (West Ham), verdediger Chris Smalling (Manchester United), en middenvelder Jack Wilshere (Arsenal) thuis. Liverpool-middenvelder Alex Oxlade-Chamberlain moest geblesseerd afhaken.

De 31-jarige Hart zit al jaren in een negatieve spiraal, maar keepte in de kwalificaties toch nog negen van de tien interlands. Na enkele weinig overtuigende prestaties bij West Ham verloor hij daar zijn stek, waarop ook Southgate hem passeerde.

De 28-jarige Smalling, nochtans al jaren een vaste waarde bij Manchester United en aanwezig op het laatste WK in 2014 en EK in 2016, werd voor het laatst door Southgate geselecteerd in oktober vorig jaar. Zijn afwezigheid in de WK-selectie komt dus niet als een grote verrassing.

Ook de 26-jarige Wilshere is er niet bij. De middenvelder, wiens carrière al jaren geteisterd wordt door blessures, kende een degelijk seizoen bij Arsenal, maar verloor het pleit tegen de jongere Ruben Loftus-Cheek.

Engeland werd in de groepsfase ingedeeld in groep G, de poule van de Rode Duivels. De Three Lions starten met partijen tegen Tunesië (18 juni) en Panama (24 juni) om te eindigen met een duel tegen de Duivels (28 juni). Engeland hoopt eindelijk eens komaf te maken met de matige WK-prestaties uit het verleden. Behalve de wereldtitel in 1966 in eigen land, was de vierde plek in 1990 het beste resultaat. De voorbije twee WK's (in Zuid Afrika in 2010 en in Brazilië in 2014) werden de Engelsen respectievelijk in de achtste finales en in de groepsfase uitgeschakeld.

Selectie:

Doelmannen: Jack Butland (Stoke City), Jordan Pickford (Everton), Nick Pope (Burnley)

Verdedigers: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Gary Cahill (Chelsea), Phil Jones (Manchester United), Harry Maguire (Leicester City), Danny Rose (Tottenham Hotspur), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Tottenham Hotspur), Kyle Walker (Tottenham Hotspur), Ashley Young (Manchester United)

Middenvelders: Dele Alli (Tottenham Hotspur), Fabian Delph (Manchester City), Eric Dier (Tottenham Hotspur), Jordan Henderson (Liverpool), Jesse Lingard (Manchester United), Ruben Loftus-Cheek (Crystal Palace), Raheem Sterling (Manchester City)

Aanvallers: Harry Kane (Tottenham Hotspur), Marcus Rashford (Manchester United), Jamie Vardy (Leicester City), Danny Welbeck (Arsenal)

Reserves: Tom Heaton (Burnley), James Tarkowski (Burnley), Lewis Cook (Bournemouth), Jake Livermore (West Bromwich Albion), Adam Lallana (Liverpool)