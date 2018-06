Geen enkel schot op doel van Saoedi-Arabië en nog vier andere opvallende feiten over de openingswedstrijd Redactie

14 juni 2018

23u29

Bron: AD 12 WK voetbal We zijn onderweg! Het WK 2018 begon helaas niet met een nagelbijtend spannende openingskraker, maar over de 5-0 zege van gastland Rusland op Saoedi-Arabië valt voldoende te zeggen. We lichten er vijf opvallende feiten uit.

• Zulke ruime overwinningen in een openingsduel zijn tamelijk zeldzaam. De 5-0 was de grootste zege van een thuisland in de eerste wedstrijd van het toernooi sinds de 6-0 overwinning van Argentinië op Peru in 1978. Het was überhaupt slechts de derde keer dat een openingswedstrijd van een WK met vijf goals verschil of meer gewonnen werd. In 1954, toen er vier wedstrijden tegelijk werden afgewerkt, won Brazilië met 5-0 van Mexico. En in een vervaagd grijs verleden, in 1934, wist Italië met 7-1 te winnen van Amerika. In 1934 begon het toernooi trouwens met acht duels die tegelijk werden gespeeld.

• Saoedi-Arabië was onthutsend zwak. De 'Zonen van de woestijn' wisten geen enkel schot op doel af te leveren. Een zelfde gegeven mochten we noteren bij de vorige WK-wedstrijd: de finale van 2014 waarin Argentinië geen enkele keer het Duitse doel onder vuur nam. Saoedi-Arabië wacht overigens nog steeds op een eerste WK-duel dat gewonnen wordt. In 1994, 1998, 2002 en 2018 verloren de Saoedi's hun eerste wedstrijd op het WK. In 2006 begonnen ze met een gelijkspel.

• Artem Dzyuba is geboren in Moskou en maakte vandaag dus een WK-goal in zijn geboortestad. De laatste speler die deze eer ten beurt viel was Philipp Lahm, die tijdens de openingswedstrijd van het WK 2006 in München namens Duitsland de 1-0 maakte tegen Costa Rica.

• Drie Russische goals waren vandaag afkomstig van wisselspelers: Denys Cheryshev maakte er twee en Artem Dzyuba eentje. De laatste keer dat invallers tijdens een WK-duel drie goals voor hun rekening namen was in 2006, toen drie treffers van de 6-0 overwinning van Argentinië op Servië werden gemaakt door wisselspelers. De laatste invaller die net als Cheryshev twee keer het net wist te vinden was André Schürrle tijdens de beroemde 7-1 zege uit 2014 van Duitsland op Brazilië. Het was overigens de eerste keer dat een invaller wist te scoren in de openingswedstrijd.

• De materiaalman van Saoedi-Arabië moet nog een beetje in het toernooi groeien. De 8 op de rug van Salem Al-Dossari werd ondersteboven op het shirt gedrukt.

The number 8 on Saudi Arabia player Salem Al-Dawsari’s shirt is printed the wrong way round.



You had one job 🤦‍♂️ #WorldCup pic.twitter.com/HhdySKYm97 Photos of Football(@ photosofootball) link

