Geconfronteerd met eerst een gluiperd en dan een echte macho, klaagt Spaanse WK-journaliste seksuele intimidatie aan in Rusland Hans Op de Beeck

02 juli 2018

17u41 1 WK voetbal María Gómez, een journaliste van het Spaanse WK-team van Mediaset, heeft de seksuele intimidatie aangeklaagd waarmee vrouwelijke journalistes in Rusland geconfronteerd worden.

Moscú. Hoy mismo.



Quería aparcar un poco este tema, pero he decidido publicar el vídeo para que esos que dicen que exageramos y que esto son sólo bromas me expliquen dónde está aquí el chiste, por favor. Es que yo no le veo la gracia y sigue sin parecerme normal. Un saludo. pic.twitter.com/lzNkXgDxYG María Gómez(@ maria__gomez) link

María Gómez, de enige vrouwelijke WK-journaliste van Mediaset, deed haar beklag bij videokanaal Be Mad: "Tijdens de start van het WK deden we geregeld interventies live op straat", zegt ze. "Maar daar zijn we mee gestopt omdat een 'slimmerik' ons geregeld kwam lastigvallen en ons vanuit het niets kwam kussen. Dat deed hij zowel met mij als met journalistes uit Colombia, Duitsland of Brazilië. Daarom doen we die lives nu binnen (wijst naar een binnenzaaltje, nvdr)."

Om haar betoog te staven, zette Gómez bovenstaand filmpje op haar Twitter. "Het is surreëel dat we hier nog om moeten vragen en ik weet niet hoe ik het nog duidelijker kan maken, maar dit kan echt niet meer. Genoeg van dat soort mannen. Wij doen hier ons werk. Wij vrouwelijke journalistes zijn geen muurbloempjes die op een onverwachte zoen wachten... We zijn geen straatmadeliefjes maar professionals die gewoon om respect vragen. Akkoord, we begrijpen de euforie en de opwinding die er heerst. Maar, alsjeblieft, laat ons dit achterwege laten."

Snel na haar klacht kreeg Gómez verschillende seksistische Twitterreacties te verwerken. Eentje schreef: "Alsof ze jou naar het WK gestuurd hebben omdat je iets van voetbal kent... Je weet toch ook dat dit louter om je leuke gezichtje was. Aanvaard dat en begin daar nu niet om te wenen." Een account die niet veel later verwijderd werd.

Macho

Maar gisteren, na de nederlaag van Spanje tegen Rusland in de achtste finales, was het weer van dat voor Gómez. Toen ze een vraag stelde aan een Spaanse supporter, pakte die gewoon uit met 'Hoe heet jij, knapperd?' Het antwoord van Gómez liet niet op zich wachten: "Maria. En noem mij geen knapperd. Het is Maria, journaliste."

Y el/la mejor del partido entre #EspañaRusia es @maria__gomez !!!#WorldCup #ESP #Rusia2018 pic.twitter.com/dN0Fxpr7H8 Ismael Cobos(@ IsmaelCobos) link