Gastland verloor nog nooit een openingsduel op WK



Wietse Dijkstra

14 juni 2018

14u12

Bron: AD.nl 0 WK voetbal Is Saoedi-Arabië straks in staat om Rusland te verrassen? Het zou een enorme sensatie zijn, want nog nooit verloor een gastland de openingswedstrijd van het WK. Een historisch overzicht.

De oertijd (1930-1938)



Lucien Laurent maakte op 13 juli 1930 de eerste WK-goal ooit. De Fransman zette zijn land in de 19de minuut op een 1-0-voorsprong tegen Mexcio, dat met 4-1 werd geklopt. De vraag is of hij meteen wist dat hij historie had geschreven, want op hetzelfde moment werd Verenigde Staten – België (3-0) gespeeld. Aan openingswedstrijden deden ze nog niet in de oertijd van het WK. In 1934 begon het WK zelfs met acht knock-outduels – waaronder Nederland- Zwitersland (2-3) die allemaal op hetzelfde tijdstip begonnen. Vier jaar later had het toernooi hetzelfde format. Met dit verschil dat Duitsland – Zwitserland (1-1) een dag eerder werd gespeeld en dus feitelijk de eerste openingswedstrijd ooit is. De beslissing volgde overigens pas vijf dagen later toen Zwitserland in de replay met 4-2 won.

Gastland opent (1950-1970)

In 1950 opent Brazilië het WK in eigen land met een duel tegen Mexico (4-0), maar in 1954 is er in Zwitserland weer geen officiële openingswedstrijd. Vanaf 1958 komt er eindelijk wat structuur in als het gastland standaard de eerste wedstrijd van het toernooi mag spelen. Aan die traditie komt na 1970 voorlopig weer een einde.

Slaapverwekkend (1966-1978)

Het cliché dat openingswedstrijden vaak niet om aan te gluren zijn, blijkt in deze periode volledig te kloppen. Tussen 1970 (West Duitsland – Polen) en 1996 (Engeland – Uruguay) begint het WK vier keer op een rij met een bloedeloze 0-0.

Stunten tegen de wereldkampioen (1974-2002)

Niet het gastland, maar de regerend wereldkampioen mag vanaf 1974 het WK openen. Een onverdeeld genoegen voor de titelhouder is dat niet. Argentinië laat zich in 1982 verrassen door België (1-0 door Erwin Vandenbergh) en gaat in 1990 voor schut tegen Kameroen door een goal van François Oman Biyik (1-0). In 2002 zorgt Papa Bouba Diop voor een stunt van Senegal tegen Frankrijk (1-0).

Terug naar de gastheer (2006-heden)

Sinds 2006 – Duitsland – Costa Rica (4-2) - zijn alle ogen op dag één van het toernooi weer gericht op het gastland, dat nog nooit een openingswedstrijd van het WK heeft verloren. Ook Zuid-Afrika, dat als eerste thuisploeg in de poulefase wordt uitgeschakeld, boekt in 2010 een resultaat. Dankzij een goal van Siphiwe Tshabalala wordt het 1-1 tegen Mexico.

