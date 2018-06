Gastland Rusland pakt zes op zes: ook Salah en co krijgen pak voor de broek Thomas Lissens en Manu Henry

19 juni 2018

21u00 10 Rusland RUS RUS 3 einde 1 EGY EGY Egypte WK voetbal Twee wedstrijden achter de kiezen en een doelsaldo van +7. Na Saoedi-Arabië ging ook Egypte vanavond voor de Russische bijl (3-1). Voor het eerst sinds 1966 wint Rusland zijn eerste twee WK-matchen.

Slordigheden over en weer. Het leverde een eerste helft op met een aardig tempo – met name in het eerste halfuur – maar zonder echt doelrijpe kansen. Rusland toonde wel het meeste initiatief, maar precisie in de zone van de waarheid ontbrak. Aan de overzijde prikten de Egyptenaren een eerste keer via voormalig Anderlecht-speler Trezeguet. Zijn plaatsbal zoefde niet eens zo gek ver naast. Ook Salah – wat werd er veel van hem verwacht – was hetzelfde lot beschoren na een nieuwe plaatsbal. Het doelpunt viel vlak na rust aan de overkant. Fathi werkte een schijnbaar ongevaarlijk schot van Zobnin wel héél ongelukkig in eigen doel. De eerste Egyptische own goal ooit op een WK. Een hele zure, want het bleek het begin van de ondergang. Na 62 minuten hadden Cheryshev en Dzyuba al voor een afgetekende 3-0 gezorgd. De 3-1 van Salah – dan toch hij – vanop de stip was enkel een voetnoot.

Tactische analyse

Twee teams die wílden voetballen, maar de kwaliteit ontbrak. Maar wat graag zochten de Russen een rustpunt met de boomlange Dzyuba voorin – de spits meet 1m94. Zodoende snelle flanken Samedov en Cheryshev konden aansluiten. Maar Egypte toonde zich aanvankelijk een taaiere klant dan Saoedi-Arabië. Geen los zand, dus. Althans in de eerste helft. Na de ongelukkige 1-0 zakte het ook bij de Egyptenaren als een pudding in mekaar. Al ging er – uiteraard zit het wederoptreden van Salah er voor iets tussen – ook dreiging uit van de Egyptenaren. Dat in tegenstelling tot de openingsmatch tegen Uruguay. Het Egyptisch goudklompje doet ook zijn medemaats voorin beter voetballen.

Man van de match: Artem Dzyuba

Een gesel voor de Egyptische defensie. Torent met zijn lengte boven alles en iedereen uit. Lag met zijn bonkige lijf aan de basis van de knullige own goal en zorgde zelf op fraaie wijze voor de 3-0. Soepel oogt het daarom allemaal niet, maar efficiënt is het wel. Kreeg tien minuten voor affluiten zijn welverdiende applausvervanging.

Mother Russia roars again! Russia 3-1 Egypt #NTVWorldCup2018 #WorldCup #RUSEGY pic.twitter.com/bKbujkr3pp NTV Kenya(@ ntvkenya) link

De beste foto's

De beste tweets

8 - Russia's eight goal total in their two games at the 2018 World Cup is equal to the tally that Spain scored overall in their 2010 tournament victory (in seven games). Madness.#RUSEGY #RUS #WorldCup pic.twitter.com/IUDFRhgds2 OptaJoe(@ OptaJoe) link

How the world is looking at Egypt right now😂😂😂



Rooting for the Pharaos for Mo Salah#WorldCup #RUSEGY pic.twitter.com/qhNE1Zg4Jw Ciku 🇰🇪(@ Ciku_Muriithi) link

Mo Salah scores his first ever World Cup goal courtesy of a correct VAR decision. Penalty number 10 of the tournament was also the first shot on target against the hosts at Russia 2018. Gary Lineker(@ GaryLineker) link