Gary Lineker moet samen met voormalige WK-topschutter de WK-loting in goede banen leiden

11u58

Nog twee weken scheiden ons van de WK-loting in Rusland. Op die dag weten de Rode Duivels eindelijk uit welke hoek de tegenstand in de groepsfase zal komen. In aanloop naar 1 december heet de FIFA alvast de gastheer en -vrouw bekendgemaakt.

Niemand minder dan Gary Lineker mag samen met Russisch sportjournaliste Maria Komandnaya de loting in goede banen leidden. De presentator van 'Match of the Day' op BBC wordt bijgestaan door acht assistenten. Zij worden in de loop van de komende weken bekendgemaakt. Eén naam is er al zeker bij: de 91-jarige Nikita Simonyan, een voormalige international die tussen 1954 en 1958 voor de toenmalige Sovjet-Unie uitkwam.

"Als speler had ik de eer om twee wereldbekers mee te maken. Het is dan ook speciaal om bij een derde WK betrokken te zijn. Ooit stond ik aan de andere kant, dus ik weet hoe spannend het kan zijn om te wachten op de definitieve tegenstand", reageert Lineker enthousiast.

Zijn assistente Maria Komandnaya ziet de samenwerking ook zitten. De Russische is een van de bekendere sportjournalisten in haar land. "De loting is een speciaal gebeuren, miljoenen fans wachten op zo'n moment met ingehouden adem. Voetbal brengt mensen op die manier samen, ik ben dan ook blij om aan zo'n evenement te mogen meewerken. Ik wil de wereld tonen hoe enthousiast Rusland is over het WK en hoe mooi mijn land wel kan zijn."

Ook de Duitse voormalige spits Miroslav Klose maakt op 1 december deel uit van de ceremonie. Klose, de WK-topschutter aller tijden met zestien goals, werd in 2014 in Brazilië wereldkampioen met Duitsland en mag in het Kremlin de Wereldbekertrofee op het podium brengen.

