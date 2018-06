Fysiek sterkere Russen geven Saoedi-Arabië pak voor de broek: 5-0! MDB & XC

14 juni 2018

18u53 53 Rusland RUS RUS 5 einde 0 SAU SAU Saudi-Arabië

Rusland heeft de eerste klus op dit WK zonder al te veel moeite geklaard. Het won met liefst 5-0 van Saoedi-Arabië onder de regie van Golovin. Yuri Gazinsky was echter de man die als eerste de geschiedenisboeken in ging. Niet omdat hij een wondermooie treffer tegen de touwen knalde, wel omdat hij de eerste Rus is die de openingstreffer op een WK wist te scoren. Overigens zijn eerste doelpunt in het nationale shirt tout court.

Verdedigend zat het dan ook allemaal niet goed in elkaar bij Saoedi-Arabië. Het is al de elfde keer op rij dat de ‘Groene Haviken’ in een partij op het WK minstens een doelpunt slikken. Voor hun laatste clean sheet moeten we al terug naar de Verenigde Staten in 1994 en hun wedstrijd tegen België. Na het uitvallen van Dzagoev, trad Cheryshev op het voorplan. Hij kroonde zich tot de eerste invaller die wist te scoren in een openingswedstrijd. In het ultieme slot trapte Rusland het gaspedaal na de 3-0 van Dzyuba nog wat in. Cheryshev schilderde zijn tweede van de avond heerlijk binnen en Golovin zorgde zelf voor de kers op de taart door een vrije trap in doel te krullen: 5-0.

Tactische analyse

Het is niet toevallig dat de Saoedi’s twee doelpunten slikten op een hoge voorzet. Het team van Juan Antonio Pizzi is de kleinste selectie van dit WK met een gemiddelde grootte van 1,762 meter. Iets waar de Russen, die overigens ook fysiek sterker waren, gretig van profiteerden. Na de openingstreffer lag de defensie van Saoedi-Arabië helemaal op apegapen door het veelvuldige balverlies. Vooral Golovin zat er vaak met zijn voetje tussen. De meeste aanvallen vertrokken toch vooral bij de Russische spelverdeler.

Man van de Match: Aleksandr Golovin

Behield goed het overzicht en verdeelde het spel. De 22-jarige speler van CSKA Moskou was toch degene die snel voor de omschakeling zorgde na balverlies van de 'Groene Haviken'. Meestal vloeide daar ook gevaar uit en dat was zeker het geval bij de 3-0. Golovin zorgde namelijk voor de assist bij de treffer van Dzyuba. In het slot krulde hij een vrije trap nog zelf piekfijn binnen. Nu ook Dzagoev (na Kokorin) met een blessure kampt, moet Golovin maar op het Russisch voorplan treden. Een zware last om te dragen op zijn nog jeugdige leeftijd.

De beste tweets

"A deal's a deal, whoever conceded the first goal had to give up all their oil."#WorldCup #WorldCup2018 #WorldCupRussia2018 #RUSKSA pic.twitter.com/tkr5nt1zeN #WorldCup 🏆(@ TheSporTalk) link

#RUSSAU is toch een beetje Eupen-Lokeren in Play Off 2, maar dan met meer volk in de tribunes dan op de Kehrweg #WK2018 #WorldCupRussia2018 Sven Spoormakers(@ SvenSpoormakers) link

👀 When Saudi Arabia realise they still have to play against Cavani, Suarez & Salah... #RUSKSA pic.twitter.com/HZpH8zmLbf Sky Bet(@ SkyBet) link

Speciaal voor de openingswedstrijd heb ik nog wat WK merchandise gekocht, een trui met capuchon. Voor deze wedstrijd omgedoopt tot Sahoodie-Arabië. #WorldCup #rus #RUSSAU Nick(@ nickhoekman) link

