FT buitenland: Panama scoort niet tegen Noord-Ierland - Messi scoort hattrick tegen Haïti - Videoref kan rode kaart aanbevelen op WK

30 mei 2018

09u14

WK voetbal

Messi leidt Argentinië met hattrick voorbij Haïti

Argentinië heeft in een oefenduel voor het WK overtuigend gewonnen van Haïti. Onder aanvoering van superster Lionel Messi versloegen de Zuid-Amerikanen in Buenos Aires Haïti met 4-0.

Kapitein Messi tekende voor 55.000 toeschouwers in het Bombonerastadion voor een hattrick. Hij opende na 17 minuten de score vanaf de stip. Na de pauze scoorde de Barcelonavedette nog twee keer (58., 66.). Manchester Cityspits Sergio Agüero (69.) legde de eindstand vast.

Voor Argentinië, dat zich maar nipt kon plaatsen voor het WK, was het de laatste wedstrijd in eigen land. Vandaag/woensdag reist de selectie van Jorge Sampaoli af naar Barcelona voor een stageweek. Op 9 juni volgt nog een ultiem oefenduel in Jeruzalem tegen Israël. Een week later opent Argentinië het WK met een wedstrijd tegen IJsland. Ook Kroatië en Nigeria zijn tegenstanders in groep D.

Lionel Messi hoedde zich ondanks de ruime zege tegen Haïti voor grote uitspraken. "Wij zijn geen favoriet op het WK, maar we gaan naar daar om het beste van onszelf te geven", vertelde de Argentijnse nummer 10. "De eerste match is de belangrijkste. We willen allemaal hetzelfde en dat is een belangrijke titel winnen met deze selectie. We hebben een mooie kans om die droom waar te maken. We hebben een sterke ploeg. Beetje bij beetje worden we sterker."

Ook Peru deed vertrouwen op voor het WK. Voor eigen publiek in Lima klopte de ploeg van coach Ricardo Gareca Schotland met 2-0. Christian Cueva (36., pen.) en Jefferson Farfan (47.) tekenden voor de doelpunten.

Peru oefent voor het WK nog tegen Saoedi-Arabië en Zweden. In Rusland spelen de Zuid-Amerikanen, die voor het eerst sinds '82 aan de wereldbeker deelnemen, tegen Denemarken, Australië en Frankrijk.

Videoarbiter kan rode kaart aanbevelen op WK

Scheidsrechters kunnen op het WK voetbal rode kaarten uitdelen op basis van waarnemingen van de videoarbiter (VAR). Dat zegt David Elleray, technisch directeur van de internationale spelregelcommissie IFAB, in The Times.

"Als er iets is gebeurd op een plek waar de bal niet is en het alsnog onder aandacht komt van de VAR of diens assistent, dan kan hij de scheidsrechter informeren. Die kan de speler dan van het veld sturen ook al is er al enige tijd verstreken", aldus Elleray.

"We gaan er niet van uit dat dit vaak zal gebeuren, het gaat ook alleen om zeer zware overtredingen", zegt Elleray. Het WK in Rusland, dat op 14 juni begint, is het eerste WK waar wordt gewerkt met videoarbitrage.

Panama scoort niet tegen Noord-Ierland

Panama, WK-tegenstander van België in Rusland, is thuis tegen Noord-Ierland niet verder geraakt dan een 0-0 gelijkspel. Het dichtst bij een goal kwam nog de Panamese middenvelder Edgar Joel Barcenas, maar zijn kopbal strandde in de zeventiende minuut op het doelhout.

Bij Panama stond AA Gent-belofte José Luis Rodríguez in de basis. In de tweede helft van de wedstrijd, waarin heel wat wissels werden doorgevoerd, kwam ook Ricardo Ávila, aan andere Gent-belofte, het veld op. Na een uur mocht José Luis Rodríguez rusten.

Met de wedstrijd bereidt Panama zich voor op het komende WK, waar het op 18 juni tegen België speelt. Op 6 juni speelt Panama nog een vriendschappelijke wedstrijd tegen Noorwegen. Noord-Ierland plaatste zich niet voor het WK.

In het begin van de wedstrijd zag overigens een politiehond zijn moment gekomen en liep die het terrein op.

