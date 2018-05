FT buitenland: Nederlands bondscoach Koeman gunt Vormer eerste minuten bij Oranje - Terry weg bij Aston Villa - Panama met één Gent-belofte naar Rusland Redactie

30 mei 2018

18u40

Bron: Belga 0 WK voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Welke speler valt uit voor het WK? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs of nationale ploegen lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

Ook Panama maakt 23-koppige selectie bekend

Hernán Darío Gómez, bondscoach van Panama, heeft zijn 23-koppige selectie voor het WK bekendgemaakt. AA Gent-belofte José Luis Rodríguez, die vannacht nog in de basis startte in een oefenpot met Noord-Ierland, is erbij in Rusland. Ricardo Ávila, die andere belofte van de Buffalo's, behoort tot de afvallers.

Estos son los 23 convocados por Hernán Darío Gómez para para representar a 🇵🇦 por primera vez en @fifaworldcup_es. #TodosSomosPanamá #PanamáPaRusia pic.twitter.com/X1ounUotBH FEPAFUT(@ fepafut) link

Terry weg bij Aston Villa

John Terry zal volgend seizoen niet meer voor Aston Villa uitkomen. Dat heeft de Engelse club zelf bekendgemaakt. "We willen graag onze oprechte dank uitspreken voor de inspanningen en professionaliteit die hij vorig seizoen getoond heeft."

"John is een echte leider en was enorm invloedrijk in de kleedkamer. We hopen dat hij met veel liefde terugkijkt op zijn tijd met Villa en we wensen hem het allerbeste in de toekomst."

Vorige week greep Aston Villa naast een plek in de Premier League. Terry en co verloren de promotiewedstrijd van Fulham met 1-0.

Club statement: John Terry update...



👉 https://t.co/hqCPdzCBbo#AVFC pic.twitter.com/tXh06Ucbya Aston Villa FC(@ AVFCOfficial) link

Koeman gunt Vormer eerste minuten bij Oranje

Ronald Koeman verklapte voorafgaand aan de interland tussen Oranje en Slowakije van morgenavond (20.45 uur) dat Vormer voor zijn debuut staat. "Het is duidelijk dat als je nieuwe gezichten bij de groep haalt, dat zij in ieder geval speelminuten gaan maken. Vormer? Die zal wel gaan spelen in een van beide, of misschien wel beide, duels."

Wat de keepers betreft was Koeman eveneens helder: "Cillessen en Zoet gaan allebei een wedstrijd keepen'', sprak hij over de duels met Slowakije en Italië. Verder wilde hij weinig kwijt over de opstelling. "Ik kijk het wedstrijd voor wedstrijd, na morgen zien we hoe en met wie we Italië gaan bestrijden."

David Wagner blijft coach van Huddersfield en Laurent Depoitre

Huddersfield Town heeft het contract van zijn hoofdcoach David Wagner verlengd tot 2021. Dat maakte de club van aanvaller Laurent Depoitre bekend.

Wagner, een 46-jarige Duitse Amerikaan, had net als assistenten Christoph Bühler en Andrew Hughes nog een jaar contract maar ligt nu dus langer vast. The Terriers eindigden afgelopen seizoen als promovendus op de zestiende plaats in de Premier League, goed voor het behoud. Wagner leidt het team sinds november 2015.

Depoitre scoorde vorig seizoen zes goals (een assist) in 33 competitieduels. Het overtuigde bondscoach Roberto Martinez niet om hem op te nemen in zijn WK-selectie.

Japan kan geen vertrouwen tanken in oefeninterland tegen Ghana

Japan heeft nog werk om in topvorm te geraken voor het WK in Rusland (14 juni - 15 juli). De Aziaten verloren in Yokohama een vriendschappelijke interland tegen Ghana met 0-2.

Japan, waar Ryota Morioka (Anderlecht) en Yuya Kubo (AA Gent) de voorselectie niet haalden, keek na een doelpunt van Thomas Partey (9.) tegen een vroege achterstand aan. Kort na de pauze verdubbelde Emmanuel Boateng (51.) de score voor Ghana op strafschop. Japan ging op zoek naar de aansluitingstreffer, maar ook de inbreng van Shinji Kagawa veranderde niets meer aan de score.

Voormalig Lierse- en Standarddoelman Eiji Kawashima, nu bij het Franse Metz, stond bij de thuisploeg tussen de palen. Aan de overzijde verliet Frank Acheampong, in het verleden bij Anderlecht en nu actief in China bij Tianjin Teda, het veld na 64 minuten.

Japan speelt op het WK in groep H tegen Colombia (19/06), Senegal (24/06) en Polen (28/06). Een achtste finale tegen de Rode Duivels hoort tot de mogelijkheden. Ghana nam de drie voorgaande edities deel en bereikte in 2010 de kwartfinales, maar kon zich nu niet plaatsen voor de eindfase.

Iraanse bondsvoorzitter krijgt hartstilstand op trainingssite

De voorzitter van de Iraanse voetbalbond heeft in het complex in het Turkse Istanboel waar de nationale ploeg het WK voorbereidt een hartstilstand gekregen. Volgens het agentschap Insa ligt Mehdi Taj in een stabiele toestand in het ziekenhuis.

De 58-jarige Taj staat in eigen land onder druk omdat de onderhandelingen met de Portugese topcoach Carlos Queiroz over een contractverlenging blijven aanslepen. Bovendien is Queiroz ontstemd omdat een oefenduel tegen Griekenland dat in Istanboel zou worden gespeeld op het laatste moment werd afgezegd. In beide zaken wordt met de vinger naar Taj gewezen. Iran speelt op de wereldbeker in Rusland in poule B tegen Marokko (15 juni), Spanje (20 juni) en Portugal (25 juni).

Messi leidt Argentinië met hattrick voorbij Haïti

Argentinië heeft in een oefenduel voor het WK overtuigend gewonnen van Haïti. Onder aanvoering van superster Lionel Messi versloegen de Zuid-Amerikanen in Buenos Aires Haïti met 4-0.

Kapitein Messi tekende voor 55.000 toeschouwers in het Bombonerastadion voor een hattrick. Hij opende na 17 minuten de score vanaf de stip. Na de pauze scoorde de Barcelonavedette nog twee keer (58., 66.). Manchester Cityspits Sergio Agüero (69.) legde de eindstand vast.

Voor Argentinië, dat zich maar nipt kon plaatsen voor het WK, was het de laatste wedstrijd in eigen land. Vandaag/woensdag reist de selectie van Jorge Sampaoli af naar Barcelona voor een stageweek. Op 9 juni volgt nog een ultiem oefenduel in Jeruzalem tegen Israël. Een week later opent Argentinië het WK met een wedstrijd tegen IJsland. Ook Kroatië en Nigeria zijn tegenstanders in groep D.

Lionel Messi hoedde zich ondanks de ruime zege tegen Haïti voor grote uitspraken. "Wij zijn geen favoriet op het WK, maar we gaan naar daar om het beste van onszelf te geven", vertelde de Argentijnse nummer 10. "De eerste match is de belangrijkste. We willen allemaal hetzelfde en dat is een belangrijke titel winnen met deze selectie. We hebben een mooie kans om die droom waar te maken. We hebben een sterke ploeg. Beetje bij beetje worden we sterker."

Ook Peru deed vertrouwen op voor het WK. Voor eigen publiek in Lima klopte de ploeg van coach Ricardo Gareca Schotland met 2-0. Christian Cueva (36., pen.) en Jefferson Farfan (47.) tekenden voor de doelpunten.

Peru oefent voor het WK nog tegen Saoedi-Arabië en Zweden. In Rusland spelen de Zuid-Amerikanen, die voor het eerst sinds '82 aan de wereldbeker deelnemen, tegen Denemarken, Australië en Frankrijk.

Videoarbiter kan rode kaart aanbevelen op WK

Scheidsrechters kunnen op het WK voetbal rode kaarten uitdelen op basis van waarnemingen van de videoarbiter (VAR). Dat zegt David Elleray, technisch directeur van de internationale spelregelcommissie IFAB, in The Times.

"Als er iets is gebeurd op een plek waar de bal niet is en het alsnog onder aandacht komt van de VAR of diens assistent, dan kan hij de scheidsrechter informeren. Die kan de speler dan van het veld sturen ook al is er al enige tijd verstreken", aldus Elleray.

"We gaan er niet van uit dat dit vaak zal gebeuren, het gaat ook alleen om zeer zware overtredingen", zegt Elleray. Het WK in Rusland, dat op 14 juni begint, is het eerste WK waar wordt gewerkt met videoarbitrage.

Panama scoort niet tegen Noord-Ierland

Panama, WK-tegenstander van België in Rusland, is thuis tegen Noord-Ierland niet verder geraakt dan een 0-0 gelijkspel. Het dichtst bij een goal kwam nog de Panamese middenvelder Edgar Joel Barcenas, maar zijn kopbal strandde in de zeventiende minuut op het doelhout.

Bij Panama stond AA Gent-belofte José Luis Rodríguez in de basis. In de tweede helft van de wedstrijd, waarin heel wat wissels werden doorgevoerd, kwam ook Ricardo Ávila, aan andere Gent-belofte, het veld op. Na een uur mocht José Luis Rodríguez rusten.

Met de wedstrijd bereidt Panama zich voor op het komende WK, waar het op 18 juni tegen België speelt. Op 6 juni speelt Panama nog een vriendschappelijke wedstrijd tegen Noorwegen. Noord-Ierland plaatste zich niet voor het WK.

In het begin van de wedstrijd zag overigens een politiehond zijn moment gekomen en liep die het terrein op.

Meer over sport

WK

sportdiscipline

voetbal

sportevenement

Panama