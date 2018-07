Fransman Pavard scoorde mooiste doelpunt van het WK TLB

25 juli 2018

16u59

Bron: Belga 3 WK voetbal De heerlijke knal van de Fransman Benjamin Pavard in de achtste finales tegen Argentinië is verkozen tot doelpunt van het toernooi. Dat heeft Wereldvoetbalbond FIFA bekendgemaakt. Supporters konden op de website of officiële app van de FIFA stemmen op hun favoriete doelpunt.

Pavard nam een botsende bal op de slof en ramde het leer van net buiten de zestien onhoudbaar in de winkelhaak. De Colombiaan Juan Quintero maakte volgens de fans, met een vrije trap onder de muur tegen Japan, de op een na mooiste treffer. Het brons ging naar de verre streep van de Kroaat Luka Modric tegen Argentinië. Beide partijen vonden in de poulefase plaats.

Drie Belgen maakten kans op de prijs. Dries Mertens sleepte een nominatie in de wacht dankzij zijn knappe lobschot in één tijd in de verste hoek over de Panamese doelman in België-Panama (3-0), het eerste doelpunt van de Rode Duivels op het WK. Adnan Januzaj kwam eveneens in aanmerking met zijn klasseflits tegen Engeland (1-0), de enige treffer van die partij. Met een mooie schijnbeweging zette hij Rose op het verkeerde been, waarna hij doelman Pickford klopte met een trap in de linkerbovenhoek. Het derde Belgische doelpunt op de lijst was de winnende treffer in blessuretijd van Nacer Chadli in de achtste finale tegen Japan (3-2), dit na een perfect uitgevoerde counter. Na een hoekschop lanceerde Courtois De Bruyne, die zich op gang trok en op rechts Meunier vond. Zijn voorzet belandde via een overstapje van Lukaku bij Chadli. Hij bezorgde de Belgen met een binnentikker het delirium.

Pavard, verdediger bij het Duitse Stuttgart, volgt de Colombiaan James Rodriguez op, in 2014 de auteur van de knapste treffer.

🚀🇫🇷OFFICIAL: @BenPavard28's stunning goal for @FrenchTeam v Argentina has been chosen as the @Hyundai_Global #WorldCup Goal of the Tournament!https://t.co/U0WEmz7dOM pic.twitter.com/BnsbNWoCKI FIFA World Cup(@ FIFAWorldCup) link

