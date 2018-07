Fransen op achterste poten na zware kritiek van Duivels op hun voetbal: "Slechte verliezers" en "Ik begrijp die houding niet" Hans Op de Beeck

11 juli 2018

18u08

Bron: Europe 1, BFMTV 162 WK voetbal De commentaren van verschillende, zwaar ontgoochelde, Rode Duivels meteen na het verlies tegen Frankrijk vallen niet in goeie aarde bij onze zuiderburen. Vooral de uitspraken van Eden Hazard, Vincent Kompany en Thibaut Courtois gaan over de tongen en zij worden door de Franse pers beschouwd als "slechte verliezers". Ook Raymond Domenech, ex-bondscoach van de Haantjes en nu analist bij Europe 1, veroordeelt: "Domme reacties."

"Het zijn de typisch domme reacties van spelers die verloren zijn. Omdat ze niet gedaan hebben wat ze moesten doen om het Franse blok te ontregelen", is het oordeel van Domenech bij Europe 1. "Ze konden toch niet verwachten dat wij opendeurdag gingen houden opdat zij veel goals zouden kunnen maken... Ik begrijp die houding niet. Iedereen doet het met de middelen voorhanden, ook in functie van de kwaliteiten van de tegenstander. Het is weinig fair-play om de tegenstander zo af te vallen wanneer je verloren hebt. Als je verliest, is dat omdat je niet goed uitgevoerd hebt wat je moest doen. Terwijl Frankrijk dat net wél goed gedaan heeft. Zij bespeelden deze Belgische ploeg perfect. In de eerste twintig minuten hebben ze ons voor enkele problemen gesteld, maar daar zijn we uiteindelijk goed mee omgegaan en naar verloop van tijd heeft de bondscoach bijgesteld."

Zo vroeg Deschamps aan Mbappé om wat dieper in te zakken en sommeerde hij in dezelfde adem Pogba om meer in de zone van Hazard te verdedigen. Weg angel uit het aanvalsspel van de Rode Duivels. Domenech: "Dat hebben we prima gedaan. Met als resultaat dat zij straks voor de derde plaats spelen. En wij in de finale zitten." (lees hieronder verder)

De Fransen staven ook met de nodige statistieken wie -volgens hen- de beste ploeg was. Zo creëerden 'de Haantjes' 17 kansen tegenover 7 Belgische, trapten ze 19 keer op doel (België 9 keer) waarvan 5 tussen de palen (België 3) en zagen ze zes pogingen afgeblokt, terwijl de Duivels het met slechts één afgeblokt schot moesten stellen.

La VAR déjuge le seum de la Belgique. Terrible pour les Diables Rouges pic.twitter.com/uJoVSBYfhs William Pereira(@ WillyTheKiid) link

De ex-bondscoach is niet de enige die de Belgische criticasters afvalt. "Slechte verliezers, de Belgen zetten een stoute tackle in op 'Les Bleus'", staat er te lezen op site van BFMTV in een artikel gewijd aan de harde commentaren van Hazard, Courtois en Kompany. Die laatste zei onder andere dat hij liever verliest met het spel van België dan te winnen met dat van Frankrijk. Ook Courtois was bijzonder hard in zijn uitlatingen. De doelman had het over anti-voetbal. "Zo frustrerend, omdat we verliezen van een ploeg die niet beter is dan ons en omdat Frankrijk niet gevoetbald heeft. Met elf kropen ze voor de eigen goal... Ze voetbalden niet, ze verdedigden. Spijtig voor het voetbal dat België niet gewonnen is."

In een ander artikel wijst BFMTV er ook op dat België met dezelfde defensieve tactiek op zijn beurt gewonnen is van Brazilië.