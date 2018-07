Franse stemmen uit het hol van de leeuw: "We maken ons geen zorgen" Niels Vleminckx & Kjell Doms

10 juli 2018

10u21 1 WK voetbal Twee stemmen uit het hol van de leeuw. Alain Giresse (66) en Bixente Lizarazu (48) weten hoe het voelt om succesvol te zijn met Frankrijk. De twee analisten laten hun licht schijnen over de clash met de Rode Duivels vanavond in Sint-Petersburg. "België is een te duchten tegenstander, maar we maken ons geen zorgen."

Alain Giresse • Analist voor Radio France: "Ruimte creëren voor onze aanvallers"

Twee jaar na de triomf in eigen land op het EK in 1984 deden de Fransen een gooi naar de wereldtitel in Mexico. Ze strandden in de halve finales tegen West-Duitsland en klopten de Rode Duivels in de strijd om het brons. Alain Giresse, de draaischijf van Les Bleus in de schaduw van Platini, kijkt reikhalzend uit naar de halve finale tussen België en Frankrijk. "Ik ben onder de indruk van België", vertelt Giresse. "Wie Brazilië kan uitschakelen beschikt over uitzonderlijke kwaliteiten. Maar jullie Rode Duivels hebben nog veel meer gedaan. Vijf opeenvolgende zeges op een WK, met mooi, aanvallend voetbal en vooral ook veel goals. Straffe cijfers." Giresse merkt op dat België duidelijk geëvolueerd is in vergelijking met twee en vier jaar geleden. "Toen waren de spelers individuele eilandjes. Nu vormen ze ook duidelijk een collectief. Ils ont un group qui répond aux attents de la compétition. Ze begrijpen wat het is om op een groot toernooi te presteren. Met telkens vier, vijf, soms zes aanvallend ingestelde spelers. Carrasco, Lukaku, Mertens, Hazard, De Bruyne: dat is klasse. En ze hebben zich tegen Brazilië ook tactisch flexibel getoond door Fellaini en Chadli in de ploeg te brengen. Toen oogden de Belgen misschien minder frivool, maar wel meer solide. Collectief was dat een grootse prestatie. Ik ben benieuwd wat dat gaat geven voor Frankrijk. Onze ploeg zal pas voor het eerst écht getest worden. In de groepsfase speelden we maar tegen Australië, Peru en Denemarken. Argentinië was te afhankelijk van Messi. En Uruguay miste Cavani."

Details bepalend

Maar zich echt zorgen maken, dat nu ook weer niet. Chauvinisme is niet voor niets een Frans woord. "Frankrijk heeft genoeg kwaliteiten om zijn voet naast die van België te kunnen zetten", vindt de ex-speler van Bordeaux en Marseille. "Het zal erop aankomen om ruimte te creëren voor de aanvallers. Met Mbappé, Giroud en Griezmann hebben we daar ook veel kwaliteiten. Het is bijna onmogelijk om een favoriet aan te duiden voor die match. Details zullen bepalend zijn. Veel meer dan tactiek, bijvoorbeeld. Het draait om de invulling die de spelers eraan geven. Een bondscoach maakt het verschil met zijn people management. En op dat vlak heeft Martínez denk ik al goede punten gescoord. Bij Deschamps waren er een tijdlang vraagtekens daarover, maar die heeft hij op dit moment overwonnen. Of de kritiek aan zijn adres helemaal weg is? Wel, dat ging vooral over de kwaliteit van het voetbal. En ik weet niet of je daarvoor naar de coach moet kijken - de spelers moeten voor de animatie op het veld zorgen."

"Weet je waar het verschil tussen Frankrijk en België wel ligt, volgens mij? Naast Griezmann en Mbappé hebben we weinig spelers die individueel het verschil kunnen maken. On n'a pas un créateur, iemand die vanuit het niets iets kan creëren op het middenveld. Pogba? Maar nee, dat is een werker, een relanceur, maar niet iemand die van niks iets kan maken. Op dat vlak hebben jullie toch een streepje voor."

Bixente Lizarazu • Cocommentator voor TF1 : "Belgen zijn speels en frivool"

Bixente Lizarazu maakte in 1998 deel uit van de gouden Franse generatie die in eigen land wereldkampioen werd. Ook op het WK in Rusland zit Lizarazu er met zijn neus bovenop, als cocommentator voor TF1 volgt hij Les Bleus op de voet. Hij ziet hoe de Fransen match na match gegroeid zijn in het toernooi. "Onze poulefase was goed maar niet overweldigend", analyseert Lizarazu voor TF1. "Tegen Argentinië en Uruguay maakten wij vooral op tactisch vlak het verschil en gingen we verdiend door. Al werden we zeker in de kwartfinale tegen Uruguay ook geholpen door het geblunder van Muslera. Als ik het Frankrijk van de eerste wedstrijd vergelijk met dat van de laatste, dan valt het mij vooral op dat er meer jongens hun verantwoordelijkheid durven nemen. Varane, Pogba, Griezmann. Die jongens zijn opgestaan en hebben elk op hun manier een leidersrol op zich genomen. Dat is toch een prettige vaststelling voor ons."

Heel Frankrijk maakte zich in de halve finale op voor een heruitgave van de WK-finale van 1998 tegen Brazilië. Daar staken de Rode Duivels een stokje voor. "Voor mij toch een grote verrassing", gaat Lizarazu verder. "Na de vroege uitschakeling van zowel Duitsland als Spanje was Brazilië voor mij toch dé favoriet voor de eindzege." Een rol die nu met plezier wordt overgenomen door Frankrijk, al bouwt de ex-speler van Bayern München voorzichtigheid in. "Wij gaan België niet zomaar kloppen, het is echt een te duchten tegenstander. Dit is een wedstrijd die alle kanten op kan en wij moeten respect hebben voor België. Ze zijn speels, ze zijn frivool en ze kunnen met één actie het vuur in een wedstrijd jagen. Langs de andere kant hebben ze tegen Brazilië ook getoond dat ze tactisch een ploeg kunnen vastzetten."

Lizarazu stelt een mooie evolutie vast bij de Rode Duivels. "Op het WK in Brazilië en ook op het EK in Frankrijk hadden ze leuke spelers, maar nu staat er ook een hechte groep. Les planètes sont alignées, de planeten staan op één lijn. Dit is het moment om te oogsten voor België. Als we deze halve finale voor Frankrijk omschrijven als een gouden kans, dan is dat voor België zeker het geval."

Henry

En dan is er nog de factor Thierry Henry. De gewezen ploegmakker van Lizarazu coacht vanavond tégen les Bleus. "Het wordt een emotionele avond, zowel voor Thierry als voor ons. Hij heeft mee onze voetbalgeschiedenis geschreven en straks juicht hij voor een doelpunt van België tegen Frankrijk, bizar. Maar we mogen hem niets kwalijk nemen, hij probeert zijn carrière als coach te maken. Dat hij een troef is voor de Belgen is zeker. Hij kent ons door en door, bovendien vind ik dat hij uitstekend werk levert met de Belgische spitsen."