Franse onderzoeksrechter aangesteld in onderzoek naar toewijzing WK 2022 aan Qatar ABD

09 december 2019

17u12

Bron: Belga 0 WK voetbal In Frankrijk is een Parijse onderzoeksrechter aangesteld in het onderzoek naar de omstandigheden bij de toewijzing van het WK 2022 aan Qatar, zo bevestigde het Franse parket maandag aan nieuwsagentschap AFP.

De voorbije drie jaar was het onderzoek in handen van het Parquet national financier (PNF), een juridische instantie die erin gespecialiseerd is grootschalige economische en financiële delicten op te sporen.

Volgens het parket gaat het om "actieve en passieve corruptie", en daarmee werd eerdere informatie van Mediapart bevestigd. Zes maanden geleden werd immers Michel Platini opgepakt door het Franse gerecht. De voormalige Franse topvoetballer en gewezen UEFA-voorzitter wordt verdacht van corruptie bij de toewijzing van het WK aan Qatar. Platini werd overgebracht naar het hoofdkantoor van de anticorruptie-eenheid van de gerechtelijke politie (OCLCIFF) in Nanterre. Een dag later werd hij na verhoor weer vrijgelaten.

Qatar kreeg het WK in december 2010 toegewezen maar sindsdien doen er heel wat verhalen de ronde over omkoping en corruptie. Het Franse gerecht wil ook meer te weten komen over een meeting op 23 november 2010 op het Élysée tussen de toenmalige president Nicolas Sarkozy, Tamim bin Hamad al-Thani (sinds 2013 emir van Qatar) en Platini. Het doel zou geweest zijn om Platini ervan te overtuigen voor Qatar te stemmen. "Niets dan leugens", verklaarde de ex-voetballer hierover.

Sepp Blatter, de ex-voorzitter van de FIFA, wees in het verleden al met een beschuldigende vinger naar de Franse regering. Volgens Blatter bestond er een diplomatiek akkoord dat Rusland het WK van 2018 kreeg en de VS het toernooi vier jaar later mocht organiseren. Maar door inmenging van de regering Sarkozy zou dat plan gekelderd zijn.