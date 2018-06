Frankrijk zit verveeld met Pogba, maar ziet supertalent wel spurtje trekken over meer dan 60 meter in zestal seconden Hans Op de Beeck

05 juni 2018

12u06 1 WK voetbal Een van de schaduwfavorieten op WK-winst is ongetwijfeld Frankrijk. Zeker als onze zuiderburen de rangen gesloten kunnen houden - dat was in het verleden lang niet altijd het geval. Ook nu hebben ze met Pogba een potentiële bommenlegger in de rangen. Deschamps overweegt hem zelfs uit de basis te laten.

Tegen Italië het voorbije weekend overtuigde Frankrijk alvast (3-1), met Dembele die hoge ogen gooide. De flankaanvaller heeft er na zijn megatransfer voor iets meer dan 100 miljoen euro van Dortmund naar FC Barcelona geen geslaagd seizoen opzitten in Camp Nou. Twee zware blessures beletten hem meteen zijn plaats te vinden in de aanvallende animatie van Barça. Pas op het einde van het seizoen liet de razendsnelle Dembele met mondjesmaat zien wat hij in zijn mars heeft. Maar dat hij nog niets aan snelheid ingeboet heeft, toonde de groeidiamant tegen een weliswaar onervaren Italië (zie video hierboven). Toen doelman Lloris een counter lanceerde met een snelle ingooi, nam Dembele de bal perfect mee om in totaal een goeie zestig meter te overbruggen in wat ongetwijfeld een toptijd moet zijn. Twee Italianen die nauwelijks konden volgen, werden nadien ook nog eens uitgekapt. Zijn schot ging via de deklat over. Al zorgde een schijnbaar onvermoeibare Dembele ook wel voor een knappe goal - zie video hieronder.

Wie zich in die wedstrijd ook liet opmerken, was een ander en veel controversiëler Frans talent: Paul Pogba. L'Equipe bedacht hem met een 4 op 10, Le Parisien gaf hem 3,5. Exemplarisch: Pogba trapte vanop ruime afstand zo ver naast de goal, dat het wel heel pijnlijk was. Geflankeerd door Kanté en Tolisso, opereerde Pogba nochtans in zijn favoriete rol centraal op het middenveld, maar overtuigen deed hij allerminst. In die mate dat hij zelfs uitgefloten werd bij zijn wissel drie minuten voor tijd. In een poll van France Football waarin gevraagd wordt of Pogba moet starten, vindt 73% van de 7.000 stemmers van niet.

Paul Pogba showing his world class abilities for France after not being held back by Mourinho at Man Utd. pic.twitter.com/Qq6C9zfKJ2 Transfer Talk(@ EPLBible) link

De vele kritiek op zijn persoon is Pogba beu, zo liet hij in een interview met France Football weten. "Ik word altijd beoordeeld op wat ik slecht doe... naar mijn kwaliteiten wordt nog nauwelijks gekeken. Het wordt ook tijd dat iedereen me eens aanziet als een nummer 8. Dikwijls word ik vergeleken met nummers 10 of echte aanvallers, maar dat ben ik niet. Verwacht van mij dan ook niet zo'n statistieken. Pas op, ik vind dat een uitdaging hoor, maar van nature uit is het niet mijn rol om goals te maken. Iedereen vindt ook dat ik meer een echte leider op het veld moet zijn, maar daar krijg ik de sleutels dikwijls niet voor... er zijn dingen die ik niet altijd zelf in de hand heb."

Ook zijn geregeld nonchalante en apathische lichaamstaal is een oorzaak van de kritiek op Pogba. "Al wat ik al gewonnen heb, heb ik op die manier gewonnen. Ik ben zo, dat is nu eenmaal mijn speelstijl. Wanneer Messi over het veld wandelt, krijgt hij daar toch geen kritiek voor? Wanneer hij dan drie keer scoort zegt toch niemand 'ah, maar hij loopt amper'. Neen. Men moet mij niet zeggen hoe ik moet spelen. Niemand."

Maar opgepast dus voor de Fransen, die er twee jaar geleden op het eigen EK ook al dicht bij waren. Toen schakelden ze Duitsland uit in de halve finale, om dan onbegrijpelijk de finale te verliezen tegen een lang Ronaldo-loos Portugal.