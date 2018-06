Frankrijk naar de kwartfinale, Messi naar huis: genadeloze Mbappé loodst ‘Les Bleus’ voorbij zwak Argentinië

30 juni 2018

17u52 203 Frankrijk FRA FRA 4 einde 3 ARG ARG Argentinië WK voetbal Frankrijk heeft zich op het WK in Rusland geplaatst voor de kwartfinales. ‘Les Bleus’ rekenden in hun achtste finale af met Argentinië. In de Kazan Arena vielen er liefst zeven treffers, waarvan twee wereldgoals. Eindstand: 4-3.

Marcos Rojo kroonde zich in de groepsfase tot dé held bij de Argentijnen. Maar vandaag was de Man United-verdediger al snel de pineut. Rojo beging in de zestien een domme overtreding op de aalvlugge Kylian Mbappé. Antoine Griezmann zette vervolgens de elfmeter feilloos om. Niet veel eerder trof de Atlético-aanvaller de lat via een vrije trap.

De Argentijnen hadden het niet onder de markt. Pas na 41 minuten produceerde de 'Albiceleste' zijn eerste schot op doel. En wat voor een schot. De pegel van Ángel Di María verdween in de rechterbovenhoek. Heerlijk doelpunt. Alles te herdoen in de Kazan Arena.

Na de koffie: tweede kans, tweede goal voor de Argentijnen. Gabriel Mercado verlengde een knal van Lionel Messi slim in doel. De Fransen plots in een penibele situatie. Maar niet voor lang. Benjamin Pavard had prompt een wereldgoal in huis: 2-2. Wat. Een. Doelpunt. Enkele minuten later trapte Mbappé ‘Les Bleus’ opnieuw op voorsprong. Halverwege de tweede helft legde de PSG-aanvaller er nog één in het mandje: 4-2. In de slotfase knikte de ingevallen Sergio Agüero de 4-3-eindstand tegen de touwen. Frankrijk naar de kwartfinales, Messi en Argentinië mogen hun koffers pakken.

Tactische analyse

Het plannetje van Didier Deschamps: terugtrekken en met de pijlsnelle aanval vernieling zaaien bij de tragere Argentijnse defensie. En dat werkte meteen. Rojo beging een fout op Mbappé, Griezmann scoorde vanaf de stip. Bij de Argentijnen draaide het andermaal vierkant. Bondscoach Jorge Sampaoli had in zijn basiself geen plek voor Gonzalo Higuaín of Sergio Agüero. Zo werd Lionel Messi uitgespeeld als valse nummer 9. Géén succes. Er zat totaal geen lijn in het spel bij de Argentijnen. Logische uitschakeling.

Man van de match: Kylian Mbappé

Marc Coucke stuurde tijdens de partij een nieuwe tweet de wereld in: “De Franse TGV is vandaag niet in staking.” En gelijk had hij. Sneltrein Kylian Mbappé bracht de Argentijnse verdediging meermaals in de problemen. Lag met een schitterende rush aan de basis van de openingstreffer. Nadien was hij zelf goed voor twee treffers. Knalprestatie. Chapeau, Kylian.

