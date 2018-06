Frankrijk heeft ticket achtste finales beet na krappe zege tegen alweer verdienstelijk Peru LPB en MH

21 juni 2018

19u50 10 Frankrijk FRA FRA 1 einde 0 PER PER Peru WK voetbal Zuinige Franse zege in Jekaterinenburg. De Fransen imponeerden bij momenten voor rust, maar hadden in het tweede bedrijf moeite om de krappe 1-0 op het bord te houden. Deschamps en zijn mannen zeker van de achtste finales. Voor Peru eindigt het WK-verhaal straks na de groepsfase.

Waar het tegen Australië allemaal inspiratieloos oogde, liet het Franse sterrenensemble vandaag voor rust wél doelkansen optekenen. Veel zelfs. De 1-0 iets voorbij het halfuur – Mbappé had na een gekraakt schot van Giroud de 1-0 maar voor het intikken – was een logisch gevolg. De eerste Franse tiener die erin slaagt te scoren op een WK. ’t Was bij vlagen genieten van het offensieve geweld van de mannen van Deschamps. Ook Pogba – zo bekritiseerd de afgelopen maanden – voetbalde bevrijd. Voor de pauze dan, want de Zuid-Amerikanen toonden opnieuw dat zij het verdienen aanwezig te zijn in Rusland. Na rust had Peru zelfs de bovenhand, zonder veel doelrijpe kansen in elkaar te knutselen. Bemoedigende prestatie dus - Peru had zelfs 56% van het balbezit tegen de Franse sterren - maar alweer blijven de troepen van coach Gareca met lege handen achter.

Tactische analyse

Een bijzonder agressief Peru in de beginfase. Steeds druk op de man met de bal – en of dat veel energie kost. Maar wanneer de Franse sterren op toerental raakten, zagen de Peru-verdedigers sterretjes. Giroud volbracht zijn opdracht voor rust als targetman met verve. Steeds aanspeelbaar, goed in de kaats. Griezmann en Mbappé waren in het eerste bedrijf een gesel met hun loopacties. En op kilometervreter Kanté kan je gewoon altijd rekenen. Na rust eisten de Peruvianen de bal op, maar waren ze onmondig in de zone van de waarheid. De Franse defensie hield relatief makkelijk stand.

Man van de match: N’Golo Kanté

O zo nuttig. Speler die elke bondscoach in zijn team wil. Incontournable en hij toonde vandaag andermaal waarom. Was, ondanks zijn 1m68, de aanjager op het Franse middenveld. Recuperaties alom en steeds zuiver in de passing. Eén van de weinigen die zijn niveau een hele wedstrijd kon aanhouden, in tegenstelling tot de pionnen in het offensieve compartiment.

Beste tweets:

Teenagers to score at a #WorldCup in the 21st century:



2002: 🇷🇺 Dmitri Sychev (18)

2006: 🇦🇷 Lionel Messi (18)

2014: 🇺🇸 Julian Green (19 )

2014: 🇧🇪 Divock Origi (19)

2018: 🇫🇷 Kylian Mbappe (19)



Christened on the world stage. 👶 pic.twitter.com/AeSkz01Nhq Squawka Football(@ Squawka) link

✅ Youngest to play, score for Monaco

✅ Ligue 1 🏆🏆

✅ Ligue 1 TOTY 🏅🏅

✅ Golden Boy

✅ Champions League TOTY

✅ Ballon d'Or nominee

✅ Youngest to represent, score for France at a major tournament



And he's only 19 years old. pic.twitter.com/Q2aFSAo4yN ESPN FC(@ ESPNFC) link

100 - Hugo Lloris 🇫🇷 is the 7th player to reach 100 caps with France 💯:



142 ✅ Thuram



123 ✅ Henry



116 ✅ Desailly



108 ✅ Zidane



107 ✅ Vieira



103 ✅ Deschamps



100 ✅ Lloris



Club. #FRAPER #WorldCup pic.twitter.com/urQ3jRViGC OptaJean(@ OptaJean) link

Magnificent Peru fans have created a home ground atmosphere for their game against France in Ekaterinburg. pic.twitter.com/RI1V0YktG6 Michael McGuire(@ mcguiremi) link

My friend is at the stadium for France/Peru and if you needed proof that Peruvians ride hard... pic.twitter.com/WBYY2VZe6o Luis Paez-Pumar(@ lppny) link

De beste foto's:

