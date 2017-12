Foutje van de regering: ruim 200 Russische hooligans zien stadionverbod vlak voor WK opgeheven Peter Luysterborg

12u29

Bron: 20minutes 0 AFP WK voetbal Meer dan 200 Russische hooligans zien hun stadionverbod opgeheven net voor de start van het WK 2018 in eigen land.

Op dit moment hebben 391 zware jongens van de Russische regering een stadionverbod opgelegd gekregen wegens zware gewelddadigheden in het verleden. Voor 204 van hen loopt hun straf echter af net voor de openingsmatch van het WK, op donderdag 14 juni in Moskou.

De maatregel doet vragen rijzen bij de beloftes van de Russische president Vladimir Poetin om een veilig WK te zullen organiseren. De overheid zou enkele hooliganleiders wel aangemaand hebben om hun troepen tijdens het WK in toom te houden. Dat er meer dan 200 ultra's vlak voor het WK de stadions weer binnen mogen, is daarom hoogst verwonderlijk. De uitleg van Moskou is dat evenzeer. "De hooligans kregen een stadionverbod voor de hele competitie opgelegd", luidt het bij een regeringsbron. "Maar de autoriteiten zagen over het hoofd dat Rusland in 2018 ook het WK organiseerde. Die duels mogen de hooligans dus bijwonen. Dit is niet opzettelijk gebeurd, het is eerder een vergetelheid."

Op het EK 2016 in Frankrijk domineerden Russische hooligans vooral in de eerste dagen het nieuws met brutaal geweld. Ondermeer in Marseille kwam het in de aanloop naar de wedstrijd tussen Rusland en Engeland tot gewelddadige confrontaties tussen rivaliserende fans.