Fitte Kompany viert met kroost: "Ik heb mijn hele leven naar dit toegewerkt, nu wil ik genieten" GVS/YP

28 juni 2018

22u27

Bron: VRT 670 WK voetbal Vincent Kompany maakte zijn eerste minuten op dit WK. Na de match vierde 'Vince' dat heuglijke moment dan ook met zijn kroost. "Ik heb mijn hele leven naar dit toegewerkt. Nu wil ik genieten met de familie."

"Het is natuurlijk de FIFA. Alles is zo strak geregeld. Maar mijn familie is het belangrijkste. Ik heb hier mijn hele leven naar toegewerkt. Nu wil ik genieten."

Hoe zit het met het lichaam van Kompany? "Goed. Altijd goed. Ik ben een gelukkig man en super positief. Dit waren mijn eerste minuten op dit WK in een toffe wedstrijd. Ik kijk nu al uit naar de komende dagen. Weet je, we hebben het eventuele parcours niet te veel besproken in de groep. Het was vooraf een beetje een moeilijke situatie want theoretisch gezien was verliezen een beter resultaat. Maar voor vele jongens waren dit hun eerste minuten. Het laatste wat je wil doen is dan verliezen in het slot. Dat voelde ik ook toen ik inviel. Januzaj trapt hem uitstekend binnen. Het belangrijkste voor het verloop van dit toernooi is eigenlijk dat je op alle 23 spelers kunt rekenen."

"We hebben een sterk basissysteem en goede basisprincipes", analyseert Kompany de groepsfase van de Rode Duivels. "Je hoeft niet altijd perfect te zijn op het toernooi. Maar dit geeft vertrouwen. Hopelijk kunnen we van Japan winnen en dan een mooie kwartfinale tegen Brazilië spelen." (lees reacties van Tielemans en Dendoncker onder de foto's)

Tielemans: "De coach was trots"

"We zijn natuurlijk blij dat we gewonnen hebben. We wilden ons vooral amuseren en het spel goed controleren. We speelden met een jonge ploeg die nog niet veel samenspeelde. Het was zoeken in het begin, maar daarna viel alles in de plooi. Iedereen speelde voetbal, dat was fantastisch."

Was de coach trots? "Ja ik denk het wel. Hij was fier omdat we gevochten hebben. Iedereen smeet zich voor een ploegmakker. Daar was hij content mee. Nu volop concentreren op Japan. Daarna zien we wel wie komt."

Dendoncker: "Moeilijk om match te spelen zonder te willen winnen"

Leander Dendoncker, die zijn debuut maakte bij de Rode Duivels, stapte met een goed gevoel van het veld. "Natuurlijk voelt het goed om mijn WK-debuut te maken. Tijdens de match zelf ben je daar niet mee bezig, enkel als je voor de match en na de rust op het veld komt voel je dat een beetje. De intensiteit en het tempo lagen hoger, maar ik kan met een goed gevoel terugblikken op mijn wedstrijd. Ik ben fier en dit smaakt naar meer. Als voetballer ben je altijd ambitieus, maar ik ben blij dat de coach ook zin wisselspelers zijn kans heeft gegeven én dat dat ook goed is uitgedraaid. We mogen tevreden zijn."

"Of er vooraf gesproken is over op welk 'pad' we verder moeten dit toernooi? Nee, daar is niets over gezegd. Ik denk dat we gewoon onze wedstrijd wouden spelen om dan nadien wel te zien. Het is moeilijk om een match te spelen zonder te willen winnen. Maar we hebben gewonnen, nu volgt Japan en nadien zien we wel."