FIFA zal sociale media in de gaten houden tijdens het WK in Rusland TLB

03 juni 2018

13u18

Bron: Belga 0 WK voetbal Tijdens het WK in Rusland zal de Wereldvoetbalbond FIFA de sociale media controleren. Dat zegt de veiligheidsbaas van de FIFA Helmut Spahn in de Duitse krant Welt am Sonntag.

"Er zullen speciale teams zijn die de sociale media in de gaten moeten houden en moeten controleren wat er op bepaalde fora en blogs wordt geschreven", zegt Spahn in de krant. "Sociale media spelen namelijk een belangrijke rol in de verspreiding van 'fake news'. Het is belangrijk dat de samenwerking tussen Rusland en de FIFA vlot verloopt. En dat is momenteel ook het geval." Het WK in Rusland vindt plaats van 14 juni tot en met 15 juli.