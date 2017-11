FIFA wil bidprocedure voor WK 2026 transparanter maken Redactie

WK voetbal De Wereldvoetbalbond (FIFA) heeft vandaag de richtlijnen voor de bidprocedure voor het WK 2026 gepubliceerd. De FIFA hoopt de geloofwaardigheid van de procedure op te krikken nadat bij vorige WK-edities transparantie en ethische principes daarin bleken te ontbreken.

In het voorwoord van de 35 pagina's lange gids beklemtonen FIFA-voorzitter Gianni Infantino en secretaris-generaal Fatma Samoura dat "de procedure om de organisator te selecteren niet tot de minste twijfel mag leiden. Het is de verantwoordelijkheid van FIFA om deze bid- en selectieprocedures op een ethische, transparante, objectieve en onpartijdige manier te voeren", zo klinkt het. "Wanneer we aankondigen wie het WK 2026 zal organiseren, zou elke voetbalfan ter wereld moeten weten waarom we die keuze hebben gemaakt."

48 landen

Het WK 2026 wordt de eerste editie met 48 deelnemende landen. De organisator van dit WK zal voor het eerst verkozen worden door de 211 FIFA-leden en niet langer door het voormalige Uitvoerend Comité. Het drietal Verenigde Staten-Canada-Mexico diende in april gezamenlijk een kandidatuur in. Ook Marokko stelde zich in augustus kandidaat. In de nieuwe procedure zal een taskforce de bids evalueren, waarna de rapporten worden voorgelegd aan de Raad en het congres. Potentiële organisatoren moeten formeel beloven dat ze "duurzame managementmethodes" en "de internationale mensenrechten en arbeidsnormen volgens de leidende beginselen van de VN" zullen respecteren.

13 juni 2018

De verkiezing van de organisator(en) is voorzien op 13 juni 2018. Maar als er op het congres geen kandidaat verkozen wordt, kan de bidprocedure nog twee jaar voortduren tot mei 2020. Mogelijke kandidaat-gastlanden uit Europa en Azië kunnen in dat scenario opduiken, nadat ze eerst niet in aanmerking kwamen omdat de twee voorgaande edities op hun continenten plaatsvinden (Rusland 2018 en Qatar 2022).