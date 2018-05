FIFA-voorzitter Infantino denkt aan 'mini-WK' met acht landen LPB

02 mei 2018

14u01

Bron: anp 0 WK voetbal FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft het plan voorgesteld van een 'mini-WK'. Dat toernooi, met de beste acht landen van de wereld, zou in 2021 moeten beginnen en in de plaats komen van de Confederations Cup.

Het is de bedoeling dat het 'mini-WK' elke twee jaar plaatsvindt, dus één jaar voor het WK en één jaar voor het EK. Het voorstel maakt deel uit van het internationale hervormingsplan van de FIFA. Het nieuwe toernooi zou in 12 jaar tijd 25 miljard dollar (bijna 21 miljard euro) moeten opleveren. Het nieuwe evenement moet in oktober of november plaatsvinden. Verder is het de bedoeling dat het WK voor clubteams vanaf 2021 een vierjaarlijks toernooi wordt met 24 deelnemende teams.

Er is al langer kritiek op de opzet van de huidige Confederations Cup. Dat toernooi, met de regerend wereldkampioen en de kampioenen van de continenten, vindt nu elke vier jaar plaats (één jaar voor aanvang van het WK).

De FIFA moet de plannen nog verder bespreken.