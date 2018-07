FIFA verbiedt extra supportersvlucht TUI fly voor halve finale WK Nathalie De Bisschop

08 juli 2018

15u20

Bron: VTM NIEUWS 0 WK voetbal De extra supportersvlucht van TUI fly voor de halve finale van het WK voetbal mag niet doorgaan van Wereldvoetbalbond FIFA. Dat is bevestigd aan VTM NIEUWS. FIFA geeft niet meer voldoende tickets vrij. "Dit is bijzonder jammer", reageert TUI fly ontgoocheld.

De Rode Duivels spelen dinsdag de halve finale van het WK tegen Frankrijk. Heel wat supporters willen daarvoor afzakken naar Rusland en ook de Rode Duivels zelf hebben een oproep gedaan om zo veel mogelijk fans naar Rusland te krijgen. Gisteren legde vliegtuigmaatschappij Brussels Airlines ook een extra vlucht in, die in minder dan een kwartier was uitverkocht.

Tickets

Dat wilde nu ook TUI fly doen, maar dat gaat niet door. Omdat er te weinig tickets zijn, klinkt het bij FIFA. Op de website van de Wereldvoetbalbond kunnen fans vandaag nochtans opnieuw tickets kopen voor de halve finale tegen Frankrijk. De wedstrijd was eigenlijk al uitverkocht, maar omdat heel wat fans hun ticket geannuleerd hebben, zijn er nu toch weer plaatsen beschikbaar.

Ontgoocheld

TUI fly reageert ontgoocheld. "Dit is bijzonder jammer", zegt de woordvoerder van TUI fly, Piet Demeyere. "Onmiddellijk na de overwinning tegen Brazilië kwam de vraag of we een tweede toestel wilden inleggen. We hebben al het mogelijke gedaan om een extra toestel vrij te maken. Dat kan nu dus jammer genoeg niet doorgaan."