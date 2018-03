FIFA maakt WK-refs bekend: geen Belg erbij, ook voor het eerst geen Engelsman, wél een Nederlander LPB

29 maart 2018

18u10

Bron: ANP/Belga 1 WK voetbal De Wereldvoetbalbond (FIFA) heeft vandaag de 36 scheidsrechters (en 63 assistenten) aangeduid die deze zomer actief zullen zijn op het WK. Bij de 36 zit geen Belgische ref, wel een Nederlander, Björn Kuipers.

Het WK in Rusland wordt de vierde eindronde voor Kuipers. De supermarkteigenaar was ook arbiter op het WK 2014 in Brazilië, en op de EK's van 2012 in Polen en Oekraïne en van 2016 in Frankrijk. "Het is een enorme eer twee keer op rij geselecteerd te worden voor zo'n groot toernooi", zegt Kuipers op de website van de KNVB. "Fantastisch dat mijn vaste assistenten ook zijn geselecteerd, zodat we als één team in Rusland kunnen presteren."

De 99 officials komen uit 46 verschillende landen. België is daar niet bij en Engeland - voor het eerst in de WK-geschiedenis - ook niet. Met 10 scheidsrechters en 20 assistenten blijft het Europese continent het best vertegenwoordigd. Met twee scheidsrechters en twee assistenten zijn de Verenigde Staten als enige land met meer dan drie officials aanwezig in Rusland.

De 36 uitverkoren scheidsrechters:

Europa: Felix Brych (Dui), Cüneyt Cakir (Tur), Sergey Karasev (Rus), Björn Kuipers (Ned), Szymon Marciniak (Pol), Antonio Miguel Mateu Lahoz (Spa), Milorad Mazic (Ser), Gianluca Rocchi (Ita), Damir Skomina (Sln), Clément Turpin (Fra)

Zuid-Amerika: Julio Bascunan (Chl), Enrique Caceres (Par), Andres Cunha (Uru), Nestor Pitana (Arg), Sandro Ricci (Bra), Wilmar Roldan (Col)

Afrika: Mehdi Abid Charef (Alg), Malang Diedhiou (Sen), Bakary Papa Gassama (Gam), Ghead Grisha (Egy), Janny Sikazwe (Zam), Bamlak Tessema Weyesa (Eth)

Azië: Fahad Al Mirdasi (SAr), Alireza Faghani (Irn), Ravshan Irmatov (Oez), Mohammed Abdulla Mohamed (VAE), Ryuji Sato (Jap), Nawaf Abdulla Shukralla (Bhr)

Noord-Amerika: Joel Aguilar (ESa), Mark W. Geiger (VSt), Jair Marrufo (VSt), Ricardo Montero (CRi), John Pitti (Pan), Cesar Arturo Ramos Palazuelos (Mex)

Oceanië: Matthew Conger (NZe), Norbert Hauata (Tah)