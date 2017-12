FIFA: "IOC-beslissing niet van invloed op voorbereiding WK voetbal" LPB

16u00

Bron: anp/dpa 0 AFP FIFA-voorzitter Gianni Infantino (rechts) met de Russische vicepremier Vitali Mutko. WK voetbal De beslissing van het IOC om Rusland te weren van de Winterspelen in Pyeongchang en Vitali Mutko voor het leven te schorsen, is volgens de FIFA niet van invloed op de voorbereidingen op het WK voetbal. Mutko is niet alleen vicepremier en oud-minister van Sport van zijn land. Hij geeft ook leiding aan het organisatiecomité voor het WK van volgend jaar in Rusland.

"De FIFA heeft kennis genomen van het besluit van het IOC met betrekking tot deelname van Russische atleten aan de komende Olympische Spelen", laat de FIFA weten. "Deze beslissing heeft geen invloed op de voorbereidingen voor het WK omdat we blijven werken om het best mogelijke evenement te houden."

De FIFA wil niet reageren op de vraag of bijvoorbeeld de ethische commissie van de Wereldvoetbalbond zich nog over de voorzitter van het organisatiecomité van het WK moet gaan buigen. "Met betrekking tot mogelijke disciplinaire of ethische kwesties van personen is het aan de betreffende lichamen van de FIFA te evalueren."

Vitali Mutko verliet dit jaar het bestuur van de FIFA vanwege de politieke functies die hij in zijn land uitoefent. Hij is voor het leven geschorst voor zijn rol in een omvangrijk dopingschandaal bij onder meer de Winterspelen van Sotchi. Grigori Rodchenkov, de voormalige baas van het Russische dopinglab, onthulde twee jaar geleden het door de staat gesteunde dopingsysteem in Rusland. Volgens hem gebruikten ook veel Russische voetballers ongeoorloofde middelen.

Gianni Infantino, voorzitter van de FIFA, is op de hoogte van die beschuldigingen. Vorige week rond de loting voor het WK voetbal sprak hij echter nog zijn steun uit aan Mutko en andere Russische voetbalbobo's. "Als er voldoende bewijsmateriaal is om de schending van de antidopingregels in het voetbal te bewijzen, dan zal de FIFA een passende sanctie opleggen", zei hij. "Anderzijds moet worden benadrukt dat sancties niet kunnen worden opgelegd op basis van louter verdenkingen of beperkte feiten."