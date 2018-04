FIFA duidt 13 videorefs aan voor WK, Nederlander Makkelie is bekendste naam LPB

30 april 2018

13u53

Bron: ANP/Belga 1 WK voetbal De Wereldvoetbalbond (FIFA) heeft dertien videorefs aangeduid voor het WK in Rusland (14 juni - 15 juli). Dat meldt de FIFA op zijn website.

Het was al langer bekend dat er bij elke wedstrijd op het WK een Video Assistant Referee (VAR) aanwezig zou zijn. Vandaag heeft de FIFA dan ook dertien videorefs aangeduid die op het WK in actie zullen komen. Bij de dertien zijn een Qatarees, drie Zuid-Amerikanen en negen Europeanen. Naast die dertien, die enkel als videoref zullen optreden, kunnen ook gewone scheidsrechters als videoref aangeduid worden. De aanduidingen worden voor iedere wedstrijd bekendgemaakt.

De Nederlander Danny Makkelie en de Italiaan Daniele Orsato zijn de bekendste videorefs op de lijst. Hun selectie was vooral gebaseerd op hun ervaring als videoref in hun eigen land en in internationale wedstrijden. Dat Makkelie bij de dertien zit, is geen verrassing want hij is vanaf het begin nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van de VAR. De eerste test van de FIFA met een live-verbinding vond in 2016 plaats tijdens de vriendschappelijke interland Italië - Frankrijk. Makkelie was toen de videoref. Ook op het WK voor clubs in 2016 was Makkelie videoref.