FIFA aanvaardt Marokkaanse kandidatuur voor WK 2026 als concurrentie voor Amerikaanse organisatie Redactie

01 juni 2018

23u12

Bron: Belga 0 WK voetbal De FIFA heeft de kandidatuur van Marokko als gastland voor het WK voetbal van 2026 aanvaard. De Noord-Afrikanen gaan dus naar de stemming op 13 juni in Moskou als opponent van het trio Verenigde Staten-Canada-Mexico.

"Het Marokkaanse dossier is geaccepteerd", liet Moncef Belkhayat, lid van het Marokkaanse biedingscomité en voormalig minister van Sport. "De task force van de FIFA heeft vandaag bevestigd dat Marokko de capaciteit heeft om het WK van 2026 te organiseren. Ons team gaat zich nu mobiliseren om het werk verder te zetten. We gaan op 13 juni voor de zege."

Eerder werden infrastructuurproblemen waargenomen in het Noord-Afrikaanse land. De task force begaf zich twee keer in Marokko en bezocht er Casablanca, Marrakech, Agadir, Tanger en Tetouan, vijf steden die gastheer zullen spelen voor het WK als Marokko wordt gekozen. Tijdens dit bezoek maakte de commissie enkele opmerkingen over de stadions en de overnachtingscapaciteit.

Marokko moest zich woensdag gaan verantwoorden bij de FIFA en de uitkomst van die bijeenkomst was positief. De Marokkanen stelden zich al vier keer eerder kandidaat voor de organisatie van het WK. Maar zowel in 1994, 1998, 2006 als 2010 werd voor een ander land geöpteerd. Deze keer wordt het land door een groot deel van de Afrikaanse en Arabische landen en enkele Aziatische en Europese landen gesteund.

