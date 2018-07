Fellaini en Chadli wellicht aan aftrap tegen Brazilië, maar sleutelrol is voor Kevin De Bruyne Stephan Keygnaert in Rusland

05 juli 2018

07u51 0 WK voetbal De bondscoach wil dat zo weinig mogelijk informatie over zijn aanpak doorsijpelt in het Braziliaanse kamp. Zijn vermoedelijke basiself is er een in een 3-5-2 met Fellaini in de plaats van Mertens en Chadli als vervanger van Carrasco.

Matchday -1, zoals dat heet. In het spelershotel aan het meer worden de plannen gesmeed. Aan de ontbijttafel, in meetings, op de bus - de staff doet voortdurend aan tactische kruisbestuiving. Statistieken worden erbij gehaald, gedachten uitgewisseld.

Over hoe Brazilië dient aangepakt, heeft Roberto Martínez duidelijke ideeën. "We gaan Brazilië verdomd pijn doen", valt te horen.

De algemene verwachting is dat het morgen een strijd wordt om het balbezit. Brazilië noch België verdedigt graag.

Tureluurs

De bondscoach heeft daarbij twee bezorgdheden. In een ideale wereld twijfelt hij niet aan Yannick Carrasco. Maar in de staf bestaat de vrees dat Carrasco vroeg of laat in de wedstrijd defensief in de problemen komt - één moment van onoplettendheid kan fataal zijn. De eerdere uitspraak van Martínez: "Het minste foutje zullen zij afstraffen", wijst erop dat Nacer Chadli, in vorm en vol vertrouwen, de voorkeur krijgt. Omdat Martínez niettemin een zwak heeft voor Carrasco, wordt in zijn entourage niet uitgesloten dat de bondscoach in laatste instantie alsnog teruggrijpt naar zijn grillige winger.

Een meer existentiële keuze is die of er een middenvelder dient bijgezet. De zwervende Coutinho, een gretig infiltrerende Paulinho, en de linkerflank van Brazilië met Neymar en de oprukkende Marcelo, riskeren de tandem De Bruyne & Witsel hélemaal tureluurs te spelen. Omdat Martínez niet ineens naar een viermansdefensie zal teruggrijpen, is daarom een extra zandzakje op het middenveld haast een noodzaak. Dembélé is daarbij de voetballende optie, maar in die twee jaar onder Martínez stond hij nooit naast Witsel aan de aftrap. Enter: Marouane Fellaini. Dries Mertens zou in dit scenario het kind van de rekening zijn.

Met drie middenvelders (Witsel, Fellaini, De Bruyne) plus schaduwspits Hazard moet het mogelijk zijn om de driehoek van Brazilië, Coutinho, Paulinho en Fernandinho, te neutraliseren en om zo voor evenwicht te zorgen in het percentage balbezit.

Braziliaanse pottenkijkers

Eenmaal Brazilië aan de bal is, kan Martínez het defensieve blok - de 3-5-2 wordt dan een 5-3-1-1 - iets lager plaatsen dan normaal. Om zodra het kan het wapen van de tegenaanval boven te halen. België heeft de beste counter ter wereld.

Enter: Kevin De Bruyne. Hij wordt cruciaal. Meer dan ooit zal alles draaien rond Kevin. De Manchester City-middenvelder moet de aanzet geven van elke razendsnelle counter. Brazilië mag geen seconde de tijd krijgen om zich te reorganiseren. De Bruyne dient zo snel mogelijk de mensen op de flanken en in de spits te vinden.

Als Roberto Martínez het heeft over het perfecte countervoetbal verwijst hij graag naar de Champions League-wedstrijd Bayern München - Real Madrid (0-4) in 2014, toen Modric en Xabi Alonso de ploeg van Pep Guardiola aan flarden speelden met hun omschakeling naar de wegspurtende Cristiano Ronaldo, Bale en Di María.

"Als De Bruyne en Hazard top zijn, gaan we Brazilië kloppen", is de echo van over het meer aan 'de Country Club'. Om financiële én sportieve redenen weigerde Brazilië (net als Duitsland) om in de aanloop naar het WK een oefenwedstrijd te spelen tegen de Rode Duivels.

Na de ochtendtraining in Dedovsk vliegen de Rode Duivels deze namiddag naar Kazan, waar Roberto Martínez een laatste keer de (internationale) pers toespreekt. Er wordt niet meer getraind in het stadion. Mede om daarbij de kans op Braziliaanse pottenkijkers helemaal uit te sluiten.