Feest in Slowakije, dat alsnog kans maakt op het WK - treurnis in Schotland en Slovenië MH

19u59 0 REUTERS Vreugde bij de Slowaak Ondrej Duda na de 3-0 tegen Malta WK voetbal Feest in Slowakije, treurnis in Schotland en Slovenië. De Schotten gaven vanavond op de laatste speeldag in groep F plek twee alsnog uit handen na een 2-2 gelijkspel in Slovenië. Slowakije deed haasje-over na een simpele 3-0 overwinning tegen Malta. Engeland, dat al zeker was van groepswinst, won in Litouwen opnieuw zuinig: 0-1.

Voor Schotland was de opdracht vanavond klaar en duidelijk: winst in Slovenië en de barragematchen voor het WK in Rusland waren een feit. Een scenario waar de Schotten, na de povere start van vier op twaalf, nauwelijks nog op durfden hopen. Maar in de Sloveense hoofdstad Ljubljana liep het fout. Leigh Griffiths bracht de Schotten op het halfuur wel op voorsprong, maar al vroeg in de tweede periode zorgde Roman Bezjak voor de Sloveense gelijkmaker. Diezelfde Bezjak bezegelde twintig minuten voor tijd het lot van de Schotten: 2-1. De gelijkmaker in minuut 88 van Snodgrass kwam te laat. (lees hieronder verder)

Action Images via Reuters Bedroefde gezichten bij de Schotten na het gelijkspel in Slovenië

Slovenia 2-2 Scotland FT:



A draw at the Stadion Stožice means Scotland miss out on a play-off spot as Slovakia jump above them. So close. pic.twitter.com/QdRQ66JH8n Squawka News(@ SquawkaNews) link

Engeland doet het opnieuw zuinig

"We moeten gewoon zorgen dat Harry Kane het stadion niet inkomt", grapte bondscoach van Litouwen Edgaras Jankauskas nog voor het treffen met Engeland. En de intussen 42-jarige ex-aanvaller van Club Brugge had beter voet bij stuk gehouden. Het was uitgerekend Kane die vanop de stip de toon zette voor Engeland. De naar schatting 5.000 toeschouwers in Vilnius kregen daarna geen doelpunten meer te zien. Zo kroont 'Hurricane' zich, na de late treffer tegen Slovenië op de voorlaatste speeldag, opnieuw tot matchwinnaar. (lees hieronder verder)

AP Harry Kane, wie anders, effende het pad voor Engeland vanop de stip

Slowakije dankt Slovenië

Nog in groep F moest Slowakije rekenen op een misstap van Schotland om alsnog kans te maken op barragematchen. Zelfs met een zege hadden de Slowaken hun lot niet in eigen handen. Maar met wat hulp van Slovenië eindigt Slowakije dus alsnog als tweede. Adam Nemec, tussen 2008 en 2009 nog op de loonlijst van Racing Genk, effende het pad en op het uur verdubbelde diezelfde Nemec de score. Ondrej Duda legde halfweg het tweede bedrijf de 3-0 eindstand vast.

REUTERS Adam Nemec (ex-RC Genk) scoorde voor Slowakije

