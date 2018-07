Exit Colombia! Engeland kegelt 'los Cafeteros' er dan toch uit na bloedstollende strafschoppenreeks XC en YP

03 juli 2018

22u38 226 Colombia COL COL 1 einde 1 ENG ENG Engeland WK voetbal Engeland heeft zichzelf net niet in de voet geschoten in de achtste finales van het WK. In wat lang de zwakste wedstrijd van dit WK was leken de Engelsen lang op weg naar de zege na een strafschopgoal van Harry Kane, maar helemaal aan het eind van de reguliere speeltijd kopte Yerry Mina nog de onverhoopte gelijkmaker tegen de touwen. Verlengingen én strafschoppen volgden en in die bloedstollende strafschoppenreeks bleken de ‘Three Lions’ het koelbloedigst. In de kwartfinale wacht Zweden.

Een kopbal van Harry Kane op het dak van het doel na een voorzet van Kieran Trippier, een vrije trap van die laatstgenoemde een dikke meter naast de kooi van David Ospina en een wild schot van Dele Alli: ziedaar de wapenfeiten na een vervelend eerste bedrijf. Vervelend, niet alleen omdat we zo weinig kansen te zien kregen, vooral omwille van de opstootjes die legio waren. Maguire-Cuadrado, Sterling-Mina en vooral Henderson-Barrios: de verdedigende middenvelder van Colombia verkocht zijn belager bij die vrije schop van Trippier een kopstoot, waarna ref Geiger na tussenkomst van de VAR… geel trok. Tussen al dat moois zouden we haast nog vergeten dat Quintero op slag van rust met een te centraal schot nog een keertje ging testen of Pickford nog niet ingedommeld was.

England have won a World Cup penalty shootout for the first time in their history.



It IS coming home. pic.twitter.com/DK5u2Sxm41 Squawka Football(@ Squawka) link

Maar dan, tien minuten na rust, ging het licht bij Carlos Sanchez eventjes helemáál uit. Terwijl Geiger net nog iedereen de levieten gelezen had bij de zoveelste hoekschop voor de Engelsen, stak de middenvelder luttele tellen nadien Harry Kane net niet onder de zoden. Een kolfje naar de hand van de aanvoerder natuurlijk, die zijn zesde van het WK al tegen de touwen joeg. Voor de rest gebeurde er amper nog iets, al keilde Cuadrado tien minuten voor tijd na een blunder van Walker een wenkende kans over en naast. Engeland leek zegezeker, tot Yerry Mina in blessuretijd nog raak buffelde. Zijn derde kopbaldoelpunt al op dit WK – frappant dat de Engelsen net hém uit het oog verloren.

De verlengingen bleken een maat voor niets, dus moesten strafschoppen een winnaar aanduiden. Falcao, Cuadrado en Muriel bleven foutloos voor Colombia, Kane en Rashford deden dat voor Engeland. Henderson en Uribe misten, Trippier scoorde en Bacca faalde ook. Dier schoot uiteindelijk de beslissende penalty voorbij Ospina.

Tactisch

James Rodriguez, de man die de boel moet doen draaien bij Colombia, geraakte niet speelklaar en dat scheelde toch een serieuze slok op de borrel. Bondscoach Pekerman besloot dan maar drie defensieve middenvelders de wei in te sturen en dat kwam het niveau van de wedstrijd écht niet ten goede. Aanvalslust: 0,0. Lange halen naar voren en hopen dat de bal wel een keertje goed zou vallen. Niet, dus. Pas na de tegentreffer veranderde Pekerman het geweer van schouder met de inbreng van Bacca en ineens ging Colombia toch anders spelen – met ook de late gelijkmaker en strafschoppen als gevolg.

Man van de Match: Jordan Pickford

Engeland wist pas voor het eerst een strafschoppenreeks te winnen op een groot toernooi en het had dat voor het overgrote deel te danken aan Jordan Pickford. De doelman van Everton ranselde de elfmeters van Bacca en Uribe uit zijn doelvlak. Pakte aan het slot van de reguliere speeltijd nog uit met een schitterende parade op een ver schot van Uribe, tegen de kopbal van Mina was hij wel kansloos.