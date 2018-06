Exclusieve babbel met ‘El Bolillo’, bondscoach van Panama: “Ik zie geen zwakke plekken bij de Rode Duivels" MGA

03 juni 2018

23u31 0 WK voetbal Zijn bijnaam is ‘de matrak’ en dus schudden we Hernán ‘El Bolillo’ Gómez (62) eerder behoedzaam de hand. Een kennismaking met de tacticus die de Rode ­Duivels op 18 juni wil verrassen. "Orde en discipline op het veld worden de codewoorden."

"Een afspraak voor een interview met de bondscoach? Is goed, kom morgen om 11 uur naar het spelershotel." Zo gemakkelijk gaat dat dus. Eén whatsappje naar de persverantwoordelijke. ­Gemoedelijke jongens, die Panamezen.

Een dag na bovenstaand bericht bieden we ons ­keurig op tijd aan in de lobby. Het zal uiteindelijk twee uur, een lichte broodmaaltijd en vier latte macchiato’s duren eer protagonist Hernán Dario Gómez opdaagt en zich naast ons in de bar neervlijt. "Sorry hoor, ik zat in bad."

Té gemoedelijk ­misschien, die ­Panamezen.

Laten we beginnen met uw bijnaam, señor ­Gómez. ‘De matrak’. Moet Roberto Martínez bang worden?

(Proest het uit) "Neen, neen! Helemaal niet. Er zit een heel verhaal achter mijn bijnaam. Toen ik nog jong was en in Colombia bij Independiente voetbalde, had ik lang haar. Ik stond er zelfs om ­bekend. Op een dag was ik dat beu en besloot ik om na de ochtendtraining naar de plaatselijke kapper te trekken. Een paar uur later verscheen ik voor de tweede trainingssessie van de dag… met een kortgeschoren hoofd. Mijn ploegmaats vonden die plotse ­metamorfose hilarisch en vergeleken mij met een matrak, omdat het rubberen uiteinde daarvan ook glad en kaal is. Een grapje dat ik nooit meer van mij af heb kunnen schudden, helaas."

