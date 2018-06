Ex-voetballers en bekende liefhebbers bijna unaniem: "Vol voor zege en groepswinst" WDK/NVK/DDW

28 juni 2018

08u43 0

Paul Van Himst: "Wat is een WK nog waard, als je gaat rekenen?"

"Ik ben op het WK 1994 zelf aan het ­wisselen geslagen, omdat we al ­geplaatst waren, maar we hadden wel nooit gedacht dat we toen niet ­zouden kunnen scoren tegen ­Saoedi-Arabië, laat staan verliezen. Het is delicaat om te gaan rekenen. Bovendien, als je zoals Frankrijk en ­Denemarken gaat spelen, wat is een WK dan nog waard?" (WDK)

Leo Van der Elst : " Niet aangeraden om je tegenstander uit te kiezen"

"Ik zou niet met een volledig ­gewijzigde ploeg spelen. Dat je ­diegenen met geel gevaar aan de kant laat, oké, maar voor de rest zou ik mijn sterkste ploeg opstellen. En proberen te winnen. In deze fase is het niet aangeraden om je tegenstander uit te kiezen. Elke ploeg die nu in de ­achtste finale zit, is ­gevaarlijk en zal nog groeien." (WDK)

Eric Gerets : " Winst zorgt voor adrenaline"

"Als je het WK wil winnen - en dat verkondigen ze toch, moet je ­sowieso sterker geachte ploegen ­uitschakelen. En dan moet je niet voor de tweede plaats gaan spelen. Want winst zorgt voor adrenaline in het lijf. Dat is belangrijker dan te rekenen wie de komende tegenstander wordt. En zeker het aantal bijkomende reisuren is dan totaal niet van belang." (WDK)

Je hebt 14% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over sport

sportdiscipline

voetbal

WK

Duivels

Engeland