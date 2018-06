Ex-Gentenaars, een reus van 45 miljoen en een Braziliaanse ster die in 2014 nog straten schilderde: Wat u moet weten over de vier landen in groep E DMM

10 juni 2018

08u10

Bron: Eigen berichtgeving 0 WK voetbal We zijn nog 4 dagen verwijderd van de start van het WK voetbal, hoog tijd dus om wat nader kennis te gaan maken met de 32 landen die straks in Rusland om eeuwige voetbalroem strijden. Wij lichten er voor u per groep voor elk land de sterspeler en bondscoach uit én voorzien u ook nog van iets wat u enerzijds mag en anderzijds moet weten. Vandaag: groep E!

Brazilië

Beste resultaat: vijfvoudig winnaar (1950-1958-1962-1970-1994-2002) Aantal WK-deelnames: 22e

1. Sterspeler: Neymar

Wie anders? Na een breuk in een middenvoetsbeentje moet dit het toernooi van Neymar worden. De duurste speler uit de geschiedenis van het voetbal (222 miljoen euro) wil in Rusland revanche voor het vorige WK. De PSG-speler werd toen in de kwartfinales net niet in twee gebuffeld door een Colombiaan. Neymar wil in Rusland Ronaldo en Pelé achterna.

2. Bondscoach: Tite

Voluit Adenor Leonardo Bacchi en 57 lentes jong. De voormalige middenvelder verdiende als coach zijn strepen in eigen land bij Corinthians. Hij nam in 2016 de fakkel bij de 'Seleçao' over van Dunga. Zette een indrukwekkende kwalificatieronde neer en bezorgde Brazilië daarmee de topfavorietenstatus.

3. Wat je moet weten

De Braziliaanse weelde naast Neymar is enorm. Of wat dacht u van Coutinho, Firmino, Douglas Costa, Willian, Gabriel Jesus en andere Casemiro's? De Goddelijke Kanaries verloren in de kwalificaties overigens maar één keer: 2-0 op 8 oktober 2015 (!) tegen Chili. De nummer 1-positie op de FIFA-ranking is een logisch gevolg.

4. Wat je mag weten

De meeste dromen zijn bedrog, maar niet voor Gabriel Jesus. De 21-jarige aanvaller van Manchester City schilderde in 2014 als broekje nog de straten in São Paulo tijdens het WK. Vier jaar later maakt hij zelf deel uit van de Braziliaanse vuurlinie in Rusland.

Zwitserland

Beste resultaat: kwartfinalist (1934-1938-1954) Aantal WK-deelnames: 11

1. Sterspeler: Shaqiri

Dribbelaar die geweldige goals kan maken maar ook altijd enkele overtollige kilo's lijkt mee te zeulen. 72 kilogram voor 1m69. Zijn clubcarrière is tanend: Bayern München, even bij Inter en nu na drie seizoenen gedegradeerd met het Engelse Stoke City. Samen met Granit Xhaka (Arsenal) de grootste naam in de selectie.

2. Bondscoach: Vladimir Petkovic

Bosnisch-Kroatische coach die in 2013 met Lazio Roma de Coppa Italia won. Nam één jaar later na het WK in 2014 over van Ottmar Hitzfeld en leidde Zwitserland naar een opvallende zesde plaats op de FIFA-ranking. De onderwijzerszoon is intussen een genaturaliseerde Zwitser.

3. Wat je moet weten

Zwitserland totaliseerde in de voorronde 27 punten. Enkel Duitsland, Spanje en België deden beter. Petkovic en de zijnen konden daarmee wel niet rechtstreeks naar het WK. Portugal deed op basis van het doelsaldo beter. Zwitserland plaatste zich na een omstreden penalty in de barrages tegen Noord-Ierland.

4. Wat je mag weten

Het is al meer dan 50 jaar geleden dat Zwitserland zijn openingswedstrijd op een WK wist te verliezen. In 1966 was Duitsland baas met 5-0, maar in de volgende deelnames werd niet meer verloren in de eerste wedstrijd van de groepsfase. Er staat Brazilië dus een flinke taak te wachten op 17 juni.

Costa Rica

Beste resultaat: kwartfinalist (2014) Aantal WK-deelnames: 5

1. Sterspeler: Keylor Navas

In eigen land de grote man omwille van zijn passage bij Real Madrid. De 31-jarige doelman is in Spanje niet altijd een even secuur sluitstuk, maar geniet bij de nationale ploeg een heldenstatus door zijn bijdrage aan de kwartfinale op het WK vier jaar geleden.

2. Bondscoach: Oscar Antonio Ramírez

Trainde enkele clubs in eigen land, vooraleer hij in 2015 de scepter overnam bij de nationale ploeg. De huidige bondscoach heeft zelf 75 interlands voor 'Los Ticos' op zijn actief en scoorde daarin zes keer. Stond in 1990 met nummer tien op het veld tijdens de allereerste WK-deelname van zijn land.

Oscar Ramírez nuevo Director Técnico Selección Nacional de Costa Rica. pic.twitter.com/7EElOQD72s FEDEFUTBOL Costa Rica(@ fedefutbolcrc) link

3. Wat je moet weten

Costa Rica oefent in de aanloop van het WK nog tegen de Rode Duivels. Bovendien is de Belgische inbreng in het team niet ver weg. Met kapitein Bryan Ruiz en Randall Azofeifa behoren twee ex-Gentenaars tot de selectie van bondscoach Ramírez.

4. Wat je mag weten

Pura Vida Costa Rica. De leuze waarmee elke Costa Ricaan een gesprek afrondt. Costa Rica gaat prat op zijn indrukwekkende natuur. Bovendien heeft het land sinds 1949 geen officieel leger meer. De defensie van Costa Rica is dus daadwerkelijk in handen van bondscoach Ramírez.

Servië

Beste resultaat: groepsfase (2010) Aantal WK-deelnames: 2

1. Sterspeler Nemanja Matić

Afgelopen zomer door Manchester United voor 45 miljoen euro weggeplukt bij Chelsea, op voorspraak van José Mourinho zelf. De 29-jarige reus/spelverdeler zorgt op het Servische middenveld samen met de veelgenoemde Milinković-Savić voor het evenwicht.

2. Bondscoach: Mladen Krstajić

Gewezen ploegmaat van Sven Vermant bij Schalke 04 en volgde eind oktober Slavoljub Muslin (ex-Lokeren en Standard) op. Hij plaatste Servië verrassend als groepswinnaar voor het WK, maar stapte eind oktober “in onderling overleg” op. Naar verluidt omdat Muslin een moeizame relatie had met Lazio-ster Milinkovic-Savic (ex-Genk).

3. Wat je moet weten

Ondanks een tweede deelname heeft Servië een vrij grote traditie. Als deel van Joegoslavië deed het land wel al meerdere keren deel aan het WK. In 1962 haalden de Joegoslaven zelfs de kwartfinales. In 2006 strandde het schip als Servië-Montenegro in de groepsfase.

4. Wat je mag weten

Servië kon zich nog nooit als land kwalificeren voor het EK. In zijn vorige deelname aan het WK sneuvelde het ook al meteen in de groepsfase. Na twee nederlagen won Servië wel zijn laatste wedstrijd tegen Duitsland. Milan Jovanovic scoorde het enige doelpunt van de wedstrijd en sprong nadien van pure extase de gracht in.

