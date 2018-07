Ex-Franse international bekritiseert speelstijl van Les Bleus: "Die stijl en ultrarealistische identiteit is lelijk" MDB

17 juli 2018

16u18

Bron: France Football 6 WK voetbal Ze mogen dan wel wereldkampioen zijn, toch hebben Les Bleus de voetbalharten niet meteen gestolen. Dat zegt ook Hatem Ben Arfa. De ex-Franse international is dan ook het eerste Haantje om de speelstijl in het feestgedruis te bekritiseren. Hij vindt de manier waarop de talenten gebruikt worden, meer weg heeft van "verspilling". "Ik maak me zorgen voor de voetballiefhebbers."

Natuurlijk is Hatem Ben Arfa net als al zijn landgenoten in de wolken met de tweede wereldtitel voor Frankrijk. Toch plaatst de 31-jarige voetballer die momenteel zonder club zit enkele vraagtekens bij de WK-triomf. "Ik maak me zorgen voor de voetballiefhebbers. Zijn ze echt gelukkig? De vraag stellen is ze ook een beetje beantwoorden", klinkt het in een artikel in France Football.

Frankrijk flitste namelijk niet richting de wereldtitel. Onder Didier Deschamps stond de organisatie voorop. Een felbesproken tactiek die Les Bleus hanteerden en ze kregen dan ook heel wat kritiek te verwerken. "Ik weet dat ik in deze periode van nationale vieringen zal shockeren, maar het kan me niet schelen. Voor mij zou het gevaarlijk zijn om je achter die tweede ster te verstoppen om van het spel van Les Bleus wereldwijd een referentie te maken. We gaan het niet verbergen: de stijl en de ultrarealistische identiteit van de Fransen is nogal lelijk. En ik wil niet dat die stijl de norm wordt in de trainingscentra of bij de clubs, omdat we vaak de gewoonte hebben om de wereldkampioen te kopiëren."

We gaan het niet verbergen: de stijl en de ultrarealistische identiteit van de Fransen is nogal lelijk. En ik wil niet dat die stijl de norm wordt Hatem Ben Arfa

Het neemt niet weg dat Hatem Ben Arfa de stijl enorm efficiënt vindt en dat die bijzonder goed wordt toegepast. Dat de Franse nationale ploeg wacht op een fout van de tegenstander om toe te slaan. Toch is het volgens de voormalige speler van Paris Saint-Germain niet zonder gevaar. "Ik ben er niet zeker van dat we met deze speelstijl niet voor een negatieve verrassing komen te staan in de kwalificatie voor het volgende EK. Omdat er veel zullen zijn die ons zullen opwachten en onze eigen valstrik zullen opstellen."

"Verspilling van talenten"

"Ik kan er niet voor kiezen om op die manier te winnen met talenten die zo inventief zijn als Griezmann, Fekir, Mbappé of Dembélé. Ik denk dat het verspilling is. Gezien onze kracht, kunnen we veel brutaler zijn, minder als kameleons", gaat Ben Arfa verder. "Chapeau Mr. Deschamps! Maar nu zou ik in zijn plaats met deze coup vertrekken. Een beetje zoals Zinedine Zidane bij Real Madrid. Het is dan aan zijn opvolger om te profiteren van het technische potentieel en de talenten te "bevrijden" om een identiteit van het mooie spel 'à la française' te creëren. Zoals de Brazilianen dat hebben. En zodat we niet enkel kunnen genieten van het resultaat."