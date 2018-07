Ex-Bruggeling en Kroaat Mario Stanic: "Deze groep heeft veel aan ons te danken" Kjell Doms

13 juli 2018

14u59

Mario Stanic behoort niet langer tot de grootste voetbalgeneratie van Kroatië. De ex-spits van Club Brugge, Parma en Chelsea is trots op wat Modric en co hebben gepresteerd in Rusland, maar zegt dat de generatie die in 1998 de halve finale haalde op het WK in Frankrijk mee aan de basis ligt van dit succes. “Deze ploeg is zo hongerig”, vertelde Stanic in de Kroatische media. “En wij hebben van niemand schrik, dat is onze grote sterkte. En dat hebben ze toch voor een groot deel te danken aan onze prestatie in 1998. Vroeger waren wij als team tevreden na één overwinning, dat was onze mentaliteit. Na een mooie zege ging het altijd bergaf. Onze mindset is helemaal veranderd. We blijven het gaspedaal induwen, we blijven gefocust én we hebben een geweldige ploeg. Ik hoop dat dit sprookje nu ook een geweldig einde krijgt.” (KDZ)