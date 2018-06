Ex-bondscoaches Leekens en Anthuenis na de demonstratie tegen Tunesië: "We zijn klaar voor een topland" Stijn Joris

23 juni 2018

18u14 0 WK voetbal Georges Leekens en Aimé Anthuenis keken genietend toe bij de demonstratie van de Rode Duivels tegen Tunesië. Wij legden beide ex-bondscoaches na de wedstrijd drie pertinente vragen voor.

1) Ontpopt Lukaku zich tot de spits van het WK?

* Aimé Anthuenis: "Moeten hem koesteren"

"Hopelijk heeft hij geen al te zwaar letsel opgelopen. Ik zag dat hij licht geblesseerd van het veld ging. Je kan er niet naast. Hij is samen met Ronaldo topschutter met vier goals. Elke spits hangt van zijn ploegmaats af. Zij moeten kansen voor hem creëren. Lukaku verkeert in supervorm en kreeg de nodige passen. Mooie bal van Meunier, schitterende versnelling van Hazard ook. Romelu is sterk, heel snel en hij heeft nu ook bewezen dat hij tweevoetig is. Als de ploeg het iets minder doet, krijgt hij vaak met kritiek af te rekenen, maar volgens mij is hij over dat punt heen. We moeten hem koesteren. Hij kan straks alle records breken. In België kunnen ze toch maar eens nadenken voor ze nog eens kritiek geven. We mogen heel blij zijn met zo'n spits. Hij is ook kalmer geworden en geeft me de indruk dat hij minder problemen heeft met nervositeit."

* Georges Leekens: "Voortaan iedereen achter hem"

"We gaan niet overdrijven, maar voor mij behoorde hij voor het toernooi al tot de beste spitsen ter wereld. De vele kritiek was onterecht en ik denk dat hij voortaan wel iedereen achter zich heeft. Hij had al bewezen dat hij sterk is en het kan afmaken, maar nu bevestigt hij dat ook op het allerhoogste niveau. Het hele elftal rond hem draait goed. Er is veel beweging en veel passing. Lukaku hoeft niet eens terug te zakken. Ik denk wel dat hij nu topschutter wil worden, maar misschien wil hij nog liever tot het einde van het toernooi doorgaan. Dat heeft hij ook verklaard. Op zijn leeftijd al dat niveau halen, is straf. Hopelijk blijft hij blessurevrij, maar Batshuayi viel ook nog erg sterk in. Die kon ook twee, drie keer scoren."

2) Moeten we ons zorgen maken omdat Tunesië twee keer kon scoren?

* Aimé Anthuenis: "Als je voor goals blijft gaan, komt er ruimte"

"Dat speelt geen rol. De twee ploegen zijn er voluit voor gegaan. De Belgen bleven ook aanvallen en je kan niet anders dan dat te appreciëren. Ze konden twintig minuten voor het einde van de wedstrijd iets meer verdedigend ingestelde spelers brengen en het resultaat proberen vast te houden, maar ze bleven voor meer goals gaan. Dat is net het mooie aan voetbal. Deze match was een verademing op het WK. Het was de eerste keer dat er zoveel goals vielen. Over de verdediging maak ik me geen zorgen. Zeker niet als straks nog Vermaelen en Kompany erbij komen. Dit hoeft echt niet negatief te zijn. We spelen heel offensief en dan geef je automatisch iets meer ruimte weg."

* Georges Leekens: "Alleen Courtois baalt"

"Als je er zelf vijf maakt, doet dat er niet toe. De enige die baalt is Courtois. Ik ken hem een beetje en die goal in blessuretijd en de andere op stilstaande fase gaat hij zeker nog willen bespreken. Als doelman wil je die nul houden. Ze gaven weinig weg en hij moest niet echt sublieme reddingen doen. Ik was eigenlijk blij dat mijn ex-ploeg Tunesië toch nog een beetje de eer wist te redden. (lacht) De 5-2 geeft het klasseverschil weer. De invallers kwamen ook sterk voor de dag. We hebben 23 spelers van topniveau. Straks komt er met Kompany en Vermaelen achterin nog kwaliteit bij. Als die nog wat ritme kunnen opdoen, zou dat niet slecht uitkomen. Al moet je zeggen dat Boyata het ook goed doet."

3) Waar eindigt dit sprookje?

* Aimé Anthuenis: "Kunnen om het even wie kloppen"

"5-2 winnen op een WK is hoe dan ook straffe koffie. Ik zeg niet dat we het WK zomaar gaan winnen, maar wel dat we om het even wie kunnen kloppen. Zelfs Brazilië of Duitsland. Vanzelf gaat dat natuurlijk niet. De tegenstrever is een factor, maar ook de vorm van de dag. De favorieten hebben het moeilijk. In de knock out-fase gaan er zeker nog verrassingen passeren. De flanken presteerden ondanks de kritiek erg goed. Boyata gaf wel af en toe een mindere pass, maar had wel enkele goede interventies. Hazard is en blijft de baas. Zijn ritmeversnelling vlak voor de 3-1 toen hij het middenveld overstak, daarmee kan je elke tegenstander pijn doen."

* Georges Leekens: "Hoeven niet langer stiekem te hopen"

"Laat de Rode Duivels nu maar eventjes genieten. Die barbecue en het familiebezoek hebben ze nu wel verdiend. De boog kan niet altijd gespannen staan. De rust die ze nu hebben nu de kwalificatie al nagenoeg binnen is, dat is één ding. Je kan nu een beetje afwachten tegen wie je straks uitkomt in de volgende ronde. De match tegen Engeland zal niet beslissend zijn en daarna is het kijken wie de tegenstander wordt. Het vertrouwen is er nu en het publiek staat er weer voor 100 procent achter. Laten we hopen dat dit tot het einde van het toernooi duurt. Deze prestatie nu ook tegen Brazilië, Duitsland of Spanje neerzetten, dat moet de volgende stap zijn. We hoeven niet langer stiekem te hopen. We mogen er stilaan eens over beginnen denken dat het kan. Een topland wordt de volgende test, maar daar zijn we klaar voor."