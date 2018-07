Even de dab doen met de Wereldbeker en zijn criticasters de mond snoeren: Paul Pogba kan dat (tot jolijt van Evra) Hans Op de Beeck

16 juli 2018

07u00 0 WK voetbal De man mag dan wel om de tien minuten van kapsel veranderen, Paul Pogba heeft deze zomer officieel de forse kritiek op zijn persoon doen verstommen. En Raphael Varane heeft op zijn 25ste al een palmares om U tegen te zeggen.

Raphael Varane at the age of 25:



4X Champions league

3X UEFA Super Cup

3X Clubs World Cup

2X La Liga

2X Spanish Super Cup

1X Copa Del Rey

1X WORLD CUP CHAMPION!! 🏆



What a player. What a career. pic.twitter.com/1UnCv1BT5G kashif(@ therealsnorky) link

Tot spijt van wie het benijdt: dit was het WK van Frankrijk. En van Paul Pogba. Zeker het voorbije seizoen door menig Engels analist genre Paul Scholes, Roy Keane of Graeme Souness zwaar bekritiseerd na een wisselvallig seizoen op Old Trafford, voor José Mourinho zelfs niet altijd een basisspeler. Veel twijfel in z'n thuisland ook, in de aanloop naar het WK. Zou Pogba wel de nodige discipline aan de dag kunnen leggen en het ego opzij zetten, in functie van het teambelang? Zelden was een antwoord zo duidelijk - niet in het minst met zijn prestatie tegen België in de halve finales. Toen Frankrijk het lastig had in de beginfase, werd Pogba door Deschamps opgedragen zich meer in de zone van Hazard op te houden. Het vervolg is gekend.

Never doubt Paul Labile Pogba.



World Champion. pic.twitter.com/3sUvigrdA2 UnitedMoment(@ UnitedMoment) link

Ook gisteren in de finale weer, opnieuw een bijzonder complementair duo vormend met zijn maatje N'Golo Kanté. De meerdere van de alom geprezen Kroatische combinatie Modric-Rakitic. Scorend ook, de bevrijdende 3-1. En dat op amper 25-jarige leeftijd. Net zoals zijn maatje Romelu Lukaku. Net zoals hij ook vorig jaar scoorde, in de finale van de Europa League met Man United tegen Ajax. Nadat hij het jaar daarvoor ook al de EK-finale speelde. Pogba kon het dan ook niet laten tijdens de Franse viering in het Luzhniki zijn criticasters even ferm lik op stuk te geven. Dat de praters nu maar hun mond houden, doorspelen en weg ermee, onder de grond - zo liet Pogba in Moskou opvallend weten.

En op het thuisfront wist Patrice Evra, ex-speler van 'Les Bleus' en Manchester United, met zijn ingetogen woede rond de kritiek op Pogba geen blijf. "Respecteer hem", schreeuwde Evra in een opvallend filmpje op zijn sociale media. "Waarom praten jullie altijd 'bulls***t' over mijn broer, Paul. Respecteer hem! Ik kan niet wachten op het moment dat je weer in Engeland bent met de trofee. Ik zweer dat ik mijn haar op dezelfde manier zal kleuren. Respecteer mijn broer!"

Pogba looking for Souness after that game

pic.twitter.com/9YP3BSLQPo Harsha(@ VintageMUFC) link