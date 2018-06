Enthousiast Australië maakt het niet af tegen Denemarken dat potentieel niet benut MDB & LPB

21 juni 2018

15u50 6 Denemarken DEN DEN 1 einde 1 AUS AUS Australië WK voetbal Australië leeft nog. Tegen Denemarken kwamen de ‘Aussies’ na een ingreep van de videoref en een strafschop opnieuw in de wedstrijd. Het geloof groeide ook in de rangen van Bert van Marwijk, maar het afmaken konden de ‘Socceroos’ niet: 1-1.

‘Control the ball and pass it to Eriksen.’ Dat werd er allicht ingepeperd bij Nicolai Jorgensen. Het moet gezegd, de Deense targetspits deed dat in de zevende minuut uitstekend. Hij legde het leer klaar voor de nummer tien, Christian Eriksen deed de rest met een schitterend beheerst schot. Al zijn zeventiende treffer in de laatste twintig interlands. Het was echter het enige wapenfeit van de Deense draaischijf. Australië teerde dan weer op de prima voorzetten van Aaron Mooy en daar vloeide ook de strafschop uit. Specialist Mile Jedinak mocht na een ingreep van de videoref zijn derde strafschop op twee WK’s binnen leggen. Poulsen was de boeman. Hij is de eerste speler die op hetzelfde WK twee elfmeters veroorzaakte sinds 1966.

Nadien was het Australië dat enkele frisse combinaties op de mat legde. Van Denemarken plots geen spoor meer. Zij leken zich al gelukkig te prijzen dat ze tegen Peru door het oog van de naald kropen. Vooral talentvolle spelers als Christian Eriksen en Pione Sisto gaven in het tweede bedrijf niet thuis. Tegen Frankrijk zal het toch beter moeten.

Tactische analyse

Voor rust trok Australië vooral de kaart van hun sterke luchtmacht. Omdat de Denen vergaten de wapens te gebruiken om die te ontmantelen, kwamen de ‘Socceroos’ weer in de partij. Na een hoekschop kreeg Australië dus een elfmeter zodat de ongeslagen reeks van Kasper Schmeichel na 9u en 32 minuten een halt werd toegeroepen. Na rust begon Australië plots wel te voetballen. Het ontbrak hen echter aan die laatste en beslissende fluwelen baltoets. De Denen zochten dan weer aanvankelijk goed hun targetspits Jorgensen, de enige Deen die het hoofd boven water hield. In het tweede bedrijf was zijn tank echter leeg.

Man van de Match: Mathew Leckie

Was vandaag de drijvende kracht achter de ‘Socceroos’. Met de stevige portie grinta die hij aan de dag legde, deed hij zijn ploegmakkers in puntengewin geloven. Lag met zijn kopbal die tegen de arm van Poulsen belandde aan de basis van de gelijkmaker. De speler van Hertha BSC stond ook telkens op de goede plek bij hoekschoppen van de ‘Aussies’.

De beste tweets:

👆 What's this game in need of?#DENAUS pic.twitter.com/b6U4kA6rM9 The Sportsman(@ TheSportsman) link

I for one welcome our new technology overlords. #DENAUS pic.twitter.com/MOJ2XMOwdk Anna Harrington 🏳️‍🌈(@ AnnaHarrington) link

"Australian best player is VAR!"#DENAUS pic.twitter.com/Unwfgr1kgK Jemet(@ Lespiedsoujveut) link

De beste foto's: