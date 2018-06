Enkel in Mexico 1986 scoorden Rode Duivels vaker op een WK: Lukaku trof vier keer raak bij zijn eerste vier doelpogingen MDB

23 juni 2018

14u26

Bron: Infostrada 845 WK voetbal Zes minuten, meer tijd hadden onze Rode Duivels niet nodig om de score te openen tegen Tunesië. Eden Hazard zette de Belgen al vroeg op rozen. Hij zorgde voor de tweede snelste Belgische goal op een WK. Romelu Lukaku - weer hij - volgde tot twee keer toe zijn voorbeeld. 'Big Rom', die blijft maar scoren.

* De Rode Duivels scoorden vandaag voor de eerste keer vijf maal in één WK-wedstrijd.

* De 5-2-zege tegen Tunesië is een evenaring van de grootste Belgische zege ooit op een WK. Samen met de 3-0-zeges tegen El Salvador (in 1970) en Panama (in 2018).

* Enkel op het WK van Mexico 1986 scoorden de Rode Duivel vaker op een WK (12 keer in 7 matchen). Deze selectie doet met 8 doelpunten in twee matchen nu wel al beter dan op het WK van Italië in 1990 (6 goals in 4 matchen), Japan in 2002 (6 goals in 4 matchen) en Brazilië 2014 (6 goals in 5 matchen).

* Lukaku is de eerste Belg die vier keer scoort in hetzelfde WK.

* Het is de eerste keer dat de Belgen drie keer scoren in een eerste helft op een WK.

* Romelu Lukaku scoorde vijf keer op een WK. Daarmee komt hij op gelijke hoogte met Marc Wilmots.

* Lukaku puurde uit zijn vier eerste doelpogingen vier doelpunten.

* Lukaku is ook medetopschutter op dit WK. Ook Cristiano Ronaldo scoorde al vier keer.

* Lukaku is de Belgische recordhouder als het aankomt op het totaal aantal doelpunten op EK's en WK's. 'Big Rom' heeft zeven keer gescoord en springt over Jan Ceulemans (6).

* Slechts één keer wist een Belg sneller te scoren dan Eden Hazard op een WK. In 1954 trof Pol Anoul in de vijfde minuut al raak, dat was toen in de partij tegen Engeland in Zwitserland. Luc Nilis (in 1998 tegen Korea) en Johan Walem (in 2002 tegen Rusland) deden het in de zevende minuut, terwijl Wilfried Van Moer in Mexico 1970 tegen Salvador. Hij deed de netten trillen in de achtste minuut.

* Eden Hazard is in zijn laatste 21 interlands bij 23 doelpunten betrokken. Hij scoorde zelf 11 keer en gaf 12 assists.

* Het was de 23ste en 24ste treffer van Hazard voor België. Daarmee steekt hij Marc Degryse en Jan Ceulemans voorbij.

* Nico Claesen was de laatste Belg die op een WK wist te scoren vanop de stip (strafschoppenreeksen niet meegeteld). Dat deed hij in 1986 tegen Irak.

* Wilmots was voor Lukaku de laatste Belg die in de eerste twee wedstrijden op een WK wist te scoren (in 2002).