Engelse verdediger die straks tegen Duivels kan spelen, openbaart zelfs voor zijn ouders voor het eerst de diepe depressie waarin hij recent zat en de tragedies erachter Hans Op de Beeck

07 juni 2018

13u49

Bron: London Evening Standard 0 WK voetbal Diep menselijk verhaal uit het Engelse kamp, waar Danny Rose (27) de media toevertrouwde hoe hard hij het voorbije seizoen aan de grond zat. Een aanslepende knieblessure, in combinatie met enkele persoonlijke tragedies, deden de linksachter van Tottenham in een zware depressie belanden. "Zelfs mijn ouders wisten hier tot vandaag niets van", aldus Rose, die vanavond in de Engelse basis verwacht wordt in de oefenmatch tegen Costa Rica.

De blessure van Rose, een jeugdproduct van de Spurs, dateert van januari 2017. Er werd beslist niet te opereren, maar toen hij bij zijn rentree in mei nog niet pijnvrij was, moest hij toch onder het mes. Een operatie die hem ook een flink deel van het voorbije seizoen kostte. In totaal lag hij acht maanden in de lappenmand. "Ik kan me al niet meer herinneren hoeveel inspuitingen tegen de pijn ik heb gehad en hoeveel pillen ik geslikt heb", vertelt Rose. "Ik kon lang niet eens mijn bed uit. Niemand die dat weet, behalve mijn zaakwaarnemer." Rose maakte zich de voorbije zomer met ongelukkige uitspraken over Tottenham ook weinig geliefd binnen de club en bij de fans. Dat de Spurs haar spelers te weinig betaalt en dat hij nieuwe aankopen steevast op Google moest opzoeken, stelde hij. Maandenlang werd hij als een paria behandeld. "Ach, als ik daar nu over uitweid, word ik toch alleen maar opnieuw beboet."

Voetballen wou ik niet meer, revalideren ook niet en thuis was ik onuitstaanbaar. Danny Rose

Bovendien werd Rose in die periode geconfronteerd met een drievoudig familiaal drama. "Niemand weet dit, maar tijdens mijn revalidatie pleegde mijn nonkel (de broer van zijn vader, nvdr) zelfmoord. Dat was zeker ook een aanleiding tot mijn depressie. Bovendien werd mijn moeder Angela in augustus in Doncaster racistisch bejegend. Ze was woedend. En als klap op de vuurpijl werd mijn broer beschoten binnen de vier muren van mijn huis. Dat leidde ertoe dat ik via de dokter van de club een psycholoog heb opgezocht, die snel de diagnose stelde dat ik depressief was. Ook dat heb ik niemand ooit durven vertellen. Mijn ouders zullen ongetwijfeld bijzonder kwaad zijn als ze dit horen, maar ik vond het beter om dit al die tijd voor mezelf te houden."

"In de zwarte periode was ik bijzonder prikkelbaar. Haast continu kwaad op mezelf en de anderen. Voetballen wou ik niet meer, revalideren ook niet en thuis was ik onuitstaanbaar. Wanneer vrienden me vroegen om iets leuk te doen, bleef ik thuis. Als ik toch eens het huis verliet, ging ik bij mijn terugkeer meteen mijn bed in. Veel heeft te maken toen me eerst geadviseerd werd niet te opereren. De medicatie die ik gepakt heb om weer fit te geraken, de injecties... met cortisone en verrijkt bloedplasma - allemaal om weer te kunnen spelen voor Tottenham. Ik zeg niet dat ik slecht ben behandeld. Dat is nu eenmaal voetbal. Maar het was zo moeilijk."

Nu is Rose vrij van medicatie. Met dank aan de Engelse nationale ploeg en bondscoach Gareth Southgate, die in hem bleef geloven. Ondanks dat hij slechts 17 keer in actie kwam het voorbije seizoen, werd hij toch geselecteerd voor het WK. "Ik ben ongelofelijk blij dat Engeland me deze kans biedt. Het deed en doet bijzonder goed andere lucht op te snuiven en de dingen in mijn hoofd weer klaar te zien. Ik zal 'Albion' altijd dankbaar zijn en in het bijzonder de coach en de medische staf. Ik beschouw me momenteel als de gelukkigste speler van deze kern."

Rose wou niets liever dan dat zijn familie aanwezig zou zijn op het WK, maar verrast nu door hen te vragen thuis te blijven. "Ik ben niet bezorgd voor mezelf, maar ik heb mijn familie gezegd om niet te komen omwille van het racisme en andere zaken die hen in Rusland kunnen overkomen. De zorgen die ik me daarover dan ga maken, zou mijn voorbereiding verstoren en dat kan ik niet maken. Mijn vader is boos. Hij zei dat het mogelijk de enige kans is om mij op een WK aan het werk te zien. Dat was emotioneel om te horen."

De Russische voetbalbond kreeg van de FIFA recent een boete van 30.000 dollar voor racistische gezangen aan het adres van Franse spelers in een oefeninterland in Sint-Petersburg. Rose vindt dat bedrag veel te laag. “Dat bedrag is belachelijk. Ik wil niet arrogant klinken, maar voor mij zou zo’n boete geen verschil maken. Laat staan voor een heel land."

In 2012 kreeg Rose al te maken met racisme toen hij met de Engelse U21 in Servië actief was. Hij kreeg er apengeluiden over zich heen, en zelfs stenen naar hem toe gegooid. In een krachtig signaal geven, wanneer het straks op het WK weer voorvalt, gelooft hij niet echt. "We kunnen in Rusland toch moeilijk de kleedkamer opzoeken als het gebeurt? Dan riskeren we louter de drie punten of de volgende ronde te verliezen. Wat wij daar doen, verandert weinig aan wat er gebeurt over de hele wereld. Er zal niks veranderen. Ik ben het gewoon geworden. Dat zou niet mogen, maar het is zo."