Engelse pers over WK-loting: "'Hand van God' heeft ons deze keer wél een plezier gedaan"

WK voetbal En of de Engelsen tevreden zijn met de WK-loting. België wordt een lastige tegenstander, maar dankzij twee zwakke broertjes Tunesië en Panama moet de volgende ronde eenvoudig gehaald worden. "Gareth Southgate en zijn spelers kunnen zelfs mikken op groepswinst", klonk het onder meer in de Engelse pers.

Daily Mail: “Niets zal de daad van Maradona van in 1986 ooit goedmaken (de Argentijn scoorde toen op het WK tegen Engeland met de hand, red.), maar ‘de Hand van God’ heeft ons deze keer wél een plezier gedaan. Dit moet een relatief gemakkelijke taak worden om door te gaan naar de laatste 16. België is een moeilijke tegenstander, maar Tunesië en Panama moeten de troepen van bondscoach Gareth Southgate zeker verslagen.”



The Sun: “We konden nauwelijks hopen op een betere uitkomst van de loting. Eigenlijk moeten we al gekwalificeerd zijn voor we die laatste wedstrijd tegen België spelen. Dat wordt een intrigerende clash tussen spelers die teamgenoten en rivalen in de Premier League zijn.”

The Guardian: “België is een ideale test, gezien de sterkte van hun ploeg. Maar het is wel goed dat we Frankrijk, Argentinië, Brazilië of Duitsland vermijden. Southgate en zijn spelers zullen tevreden zijn.”

BBC: “Een goede groep. Engeland heeft in 23 wedstrijden slechts één keer verloren van België. Dat gebeurde in 1936.”

Telegraph: “Die laatste wedstrijd tegen België zal een Premier League-gevoel geven. Ook de Belgen zullen net zoals ons blij zijn met de loting. Beide ploegen hebben ‘de groep des doods’ vermeden. Er zijn heel wat moeilijkere poules.

The Mirror: “Petje af voor Maradona. ‘De Hand van God’ trok met Panama, Tunesië en België een gunstige poule. Gareth Southgate en zijn spelers kunnen zelfs mikken op groepswinst.”

