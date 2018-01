Engelse hattrickheld gelooft in de Rode Duivels: "Ze kunnen de finale halen op het WK" Mike De Beck

31 januari 2018

16u48

Bron: goal.com 11 WK voetbal Slechts een man heeft het ooit voor elkaar gekregen om drie keer te scoren in een WK-finale. Dat kabinetstukje fabriceerde Geoff Hurst in de finale van het WK 1966 in elkaar (Engeland won met 4-2 van West-Duitsland). Nu dicht de hattrickheld onze Rode Duivels heel wat kansen toe voor het komende WK in Rusland.

Hurst is overtuigd dat onze nationale ploeg het ver zal schoppen in Rusland. Naast Panama en Tunesië treffen de Rode Duivels namelijk ook Engeland. En daar zien ze wekelijks uiteraard heel wat Belgische toppers aan het werk in de Premier League. "Ze zullen bovenaan eindigen in hun groep", vertelt Hurst aan goal.com. "Het is ook een land dat ver kan geraken. Zelfs tot in de finale."

"Ze hebben heel veel kwaliteit. Eden Hazard bijvoorbeeld, hij is fenomenaal. Een speler van wereldklasse. Met dan nog Lukaku vooraan en Vertonghen achterin hebben ze veel topspelers. Ze hebben echt veel kwaliteit." Mooie woorden van de Engelsman. Aan de Rode Duivels om die woorden kracht bij te zetten in Rusland.