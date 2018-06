Engelse fans niet onder de indruk: "Ik zou ook top zijn als ik zo'n passes van De Bruyne en Hazard krijg" Mathieu Goedefroy in Rusland

23 juni 2018

17u19

Bron: Eigen berichtgeving 318

De indrukwekkende totaalprestatie van de Rode Duivels tegen Tunesië is ook onze volgende tegenstander op dit WK niet ontgaan. Op het Fan Fest in Nizhny Novgorod - waar ze morgen tegen Panama spelen - verzamelden heel wat Engelse fans om de Belgen te zien winnen. Toch bleken de meesten onder hen na afloop niet onder de indruk. "We kennen Lukaku goed genoeg, tegen ons komt hij er niet langs."