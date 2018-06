Engelse doelman voor onze camera: "Wij willen wél de groep winnen" Mathieu Goedefroy in Rusland

26 juni 2018

16u17

Bron: Eigen berichtgeving 0

Terwijl steeds duidelijker wordt dat Roberto Martínez tegen Engeland een heel pak basisspelers zal laten rusten, maken ze zich bij Engeland sterk dat ze vol voor groepswinst gaan. "We zijn een groep jongens die deze wedstrijd wil winnen, zodat we een flow opbouwen voor de rest van het toernooi", zei doelman Jordan Pickford vanmiddag voor onze camera in Sint-Petersburg.